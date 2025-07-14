https://ria.ru/20250714/yakutiya-2029001363.html
В Якутии назвали причину отключения света
В Якутии назвали причину отключения света - РИА Новости, 14.07.2025
В Якутии назвали причину отключения света
Причиной отключения света в Центральном и Западном районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС, идут восстановительные работы, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:06:00+03:00
2025-07-14T13:06:00+03:00
2025-07-14T13:06:00+03:00
происшествия
якутск
якутскэнерго
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Причиной отключения света в Центральном и Западном районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС, идут восстановительные работы, сообщил оперативный штаб республики. Ранее ПАО "Якутскэнерго" сообщило, что специалисты выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, в том числе в Якутске. "Сегодня в 16 часов по местному времени на Нерюнгринской ГРЭС произошло отключение энергоблока №3. В результате произошла перегрузка в сечении, что привело к срабатыванию специальной автоматики отключения", - пояснили в оперштабе. Отмечается, что по поводу произошедшего министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов провел оперативное заседание. Он подчеркнул, что приоритетом при восстановлении энергоснабжения остаются объекты здравоохранения и бытовые потребители. Также Емельянов поручил министерству транспорта республики совместно с управлением ГИБДД обеспечить регулирование дорожного движения в городе Якутске, особенно в центральной части города.
https://ria.ru/20250714/lnr-2028959292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, якутскэнерго
Происшествия, Якутск, ЯкутскЭнерго
В Якутии назвали причину отключения света
Причиной отключения света в районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС