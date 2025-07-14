https://ria.ru/20250714/yakutiya-2029001363.html

В Якутии назвали причину отключения света

В Якутии назвали причину отключения света - РИА Новости, 14.07.2025

В Якутии назвали причину отключения света

Причиной отключения света в Центральном и Западном районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС, идут восстановительные работы, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:06:00+03:00

2025-07-14T13:06:00+03:00

2025-07-14T13:06:00+03:00

происшествия

якутск

якутскэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24108/13/241081388_0:910:1337:1662_1920x0_80_0_0_c32ce3b0c00686e425f60c3614b12744.jpg

ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Причиной отключения света в Центральном и Западном районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС, идут восстановительные работы, сообщил оперативный штаб республики. Ранее ПАО "Якутскэнерго" сообщило, что специалисты выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, в том числе в Якутске. "Сегодня в 16 часов по местному времени на Нерюнгринской ГРЭС произошло отключение энергоблока №3. В результате произошла перегрузка в сечении, что привело к срабатыванию специальной автоматики отключения", - пояснили в оперштабе. Отмечается, что по поводу произошедшего министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов провел оперативное заседание. Он подчеркнул, что приоритетом при восстановлении энергоснабжения остаются объекты здравоохранения и бытовые потребители. Также Емельянов поручил министерству транспорта республики совместно с управлением ГИБДД обеспечить регулирование дорожного движения в городе Якутске, особенно в центральной части города.

https://ria.ru/20250714/lnr-2028959292.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, якутскэнерго