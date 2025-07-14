Рейтинг@Mail.ru
В Якутии назвали причину отключения света - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/yakutiya-2029001363.html
В Якутии назвали причину отключения света
В Якутии назвали причину отключения света - РИА Новости, 14.07.2025
В Якутии назвали причину отключения света
Причиной отключения света в Центральном и Западном районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС, идут восстановительные работы, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:06:00+03:00
2025-07-14T13:06:00+03:00
происшествия
якутск
якутскэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24108/13/241081388_0:910:1337:1662_1920x0_80_0_0_c32ce3b0c00686e425f60c3614b12744.jpg
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Причиной отключения света в Центральном и Западном районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС, идут восстановительные работы, сообщил оперативный штаб республики. Ранее ПАО "Якутскэнерго" сообщило, что специалисты выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, в том числе в Якутске. "Сегодня в 16 часов по местному времени на Нерюнгринской ГРЭС произошло отключение энергоблока №3. В результате произошла перегрузка в сечении, что привело к срабатыванию специальной автоматики отключения", - пояснили в оперштабе. Отмечается, что по поводу произошедшего министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов провел оперативное заседание. Он подчеркнул, что приоритетом при восстановлении энергоснабжения остаются объекты здравоохранения и бытовые потребители. Также Емельянов поручил министерству транспорта республики совместно с управлением ГИБДД обеспечить регулирование дорожного движения в городе Якутске, особенно в центральной части города.
https://ria.ru/20250714/lnr-2028959292.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24108/13/241081388_0:785:1337:1788_1920x0_80_0_0_93c70145f003f0b87fab9f91673430b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, якутскэнерго
Происшествия, Якутск, ЯкутскЭнерго
В Якутии назвали причину отключения света

Причиной отключения света в районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на Якутск
Вид на Якутск - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Вид на Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Причиной отключения света в Центральном и Западном районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС, идут восстановительные работы, сообщил оперативный штаб республики.
Ранее ПАО "Якутскэнерго" сообщило, что специалисты выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, в том числе в Якутске.
"Сегодня в 16 часов по местному времени на Нерюнгринской ГРЭС произошло отключение энергоблока №3. В результате произошла перегрузка в сечении, что привело к срабатыванию специальной автоматики отключения", - пояснили в оперштабе.
Отмечается, что по поводу произошедшего министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов провел оперативное заседание. Он подчеркнул, что приоритетом при восстановлении энергоснабжения остаются объекты здравоохранения и бытовые потребители. Также Емельянов поручил министерству транспорта республики совместно с управлением ГИБДД обеспечить регулирование дорожного движения в городе Якутске, особенно в центральной части города.
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
Вчера, 10:22
 
ПроисшествияЯкутскЯкутскЭнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала