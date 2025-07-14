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В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Злотополь в Харьковской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:30:00+03:00
2025-07-14T12:30:00+03:00
2025-07-14T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Злотополь в Харьковской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Два взрыва прогремели в Златополе Харьковской области около полудня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы