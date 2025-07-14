https://ria.ru/20250714/vsu-2029115425.html

При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали ребенок и мужчина

При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали ребенок и мужчина - РИА Новости, 14.07.2025

При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали ребенок и мужчина

Мужчина и двухлетний ребенок пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаках украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:15:00+03:00

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белгородская область

вооруженные силы украины

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Мужчина и двухлетний ребенок пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаках украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик. В Шебекинской ЦРБ ребёнку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области. Для дальнейшего лечения бригада "скорой" доставляет его в детскую областную клиническую больницу. Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который пострадал сегодня при атаке беспилотника на легковой автомобиль в городе Шебекино", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что пострадавший с баротравмой доставляется медиками в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия