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При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали ребенок и мужчина
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали ребенок и мужчина - РИА Новости, 14.07.2025
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали ребенок и мужчина
Мужчина и двухлетний ребенок пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаках украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T21:15:00+03:00
2025-07-14T21:15:00+03:00
2025-07-14T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Мужчина и двухлетний ребенок пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаках украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик. В Шебекинской ЦРБ ребёнку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области. Для дальнейшего лечения бригада "скорой" доставляет его в детскую областную клиническую больницу. Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который пострадал сегодня при атаке беспилотника на легковой автомобиль в городе Шебекино", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что пострадавший с баротравмой доставляется медиками в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали ребенок и мужчина
Гладков: при атаках дронов ВСУ на Шебекинский округ пострадали ребенок и мужчина