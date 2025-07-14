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При украинском обстреле в Херсонской области пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 14.07.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя в Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:14:00+03:00
2025-07-14T14:14:00+03:00
2025-07-14T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Три мирных жителя в Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо."За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три мирных жителя. В Алешках ранена женщина 1955 года рождения. Там же двое мужчин, 1953 и 1994 года рождения, подорвались на минах. Все они доставлены в местную больницу", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Также, по словам губернатора, из-за атак ВСУ в Каховке повреждён частный жилой дом, вспыхнули лесные пожары площадью 91,5 га в Алешкинском, Голопристанском, Горностаевском, Новотроицком и Чаплинском округах - возгорания ликвидированы.Кроме того, противник обстрелял Новую Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, добавил Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле в Херсонской области пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя в Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за сутки