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Шор: Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее против России - РИА Новости, 14.07.2025
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15:16 14.07.2025 (обновлено: 15:19 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/voyna-2029031469.html
Шор: Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее против России
Шор: Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее против России - РИА Новости, 14.07.2025
Шор: Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее против России
Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:16:00+03:00
2025-07-14T15:19:00+03:00
в мире
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молдавия
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илан шор
майя санду
нато
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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики."Новости, которые подтверждают мою правоту. Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России. Нет сомнений, что Санду обещала западным хозяевам в случае победы ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) на парламентских выборах отменить нейтральный статус страны", - написал Шор в своем Telegram-канале.Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html
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в мире, европа, молдавия, россия, илан шор, майя санду, нато
В мире, Европа, Молдавия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, НАТО
Шор: Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее против России

Шор: Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против РФ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Шор обвинил власти Молдавии в подготовке к войне
25 июня, 07:44
"Новости, которые подтверждают мою правоту. Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России. Нет сомнений, что Санду обещала западным хозяевам в случае победы ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) на парламентских выборах отменить нейтральный статус страны", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией
25 апреля, 10:32
 
В миреЕвропаМолдавияРоссияИлан ШорМайя СандуНАТО
 
 
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