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Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе ВСУ в ДНР
Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.07.2025
Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе ВСУ в ДНР
Украинские войска потеряли за сутки до 185 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:08:00+03:00
2025-07-14T12:08:00+03:00
2025-07-14T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 185 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка Запорожской области, Новополь и Толстой Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе ВСУ в ДНР
МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных за сутки в зоне действия "Востока"