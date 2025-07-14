https://ria.ru/20250714/vostok-2028983557.html

Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе ВСУ в ДНР

Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.07.2025

Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе ВСУ в ДНР

Украинские войска потеряли за сутки до 185 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:08:00+03:00

2025-07-14T12:08:00+03:00

2025-07-14T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 185 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка Запорожской области, Новополь и Толстой Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)