Оставленных без присмотра в Воронеже детей поселили в центр соцзащиты
В Воронеже четырех детей, оставленных без присмотра, поселили в центр соцзащиты
Ветхое жилье. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Четверых детей, оставленных без присмотра в Воронеже, поселили в центр социальной защиты для получения психологической помощи и до тех пор, пока их квартиру не приведут в порядок, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Мама с детьми помещена в казенное учреждение Воронежской области "Областной центр социальной помощи семье и детям "Буревестник" с целью оказания психологической помощи", — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Власти объяснили, что после появления информации в СМИ о том, что четверо детей в Воронеже живут в ужасных условиях, где в квартире вместо кроватей один матрас на всю семью, выходят на улицу грязные, голодные и иногда вовсе без одежды, к ним была отправлена комиссия из специалистов нескольких министерств и ведомств. Они выяснили, что квартиру нужно отремонтировать, там живут люди, которые не включены в состав семьи. Бытовая техника в квартире сломана, из продуктов были макароны, крупы, консервы.
"До приведения жилого помещения в надлежащее состояние маме с детьми предложено временное проживание в центре социальной помощи семье и детям. Близких родственников у семьи нет, мама относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отец младшего ребенка из другого региона. Отец старших детей в их воспитании не принимает участие", — добавили власти.
Ранее СУСК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ "истязание" в отношении отца детей после появлении информации в СМИ об их избиении колючим шнуром. Отмечалось, что дети выбегают во двор голышом, гуляют без присмотра взрослых.
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