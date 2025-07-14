https://ria.ru/20250714/volodin-2028940108.html

ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе

ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе - РИА Новости, 14.07.2025

ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе

Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных госпошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:37:00+03:00

2025-07-14T08:37:00+03:00

2025-07-14T08:47:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных госпошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов", - написал он в своем Telegram-канале.В том числе, предлагается ввести пошлины на выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей и за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей."Большинство иностранных граждан приезжает в нашу страну с целью заработка. Прибывающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год. Затем процедуру получения патента необходимо пройти заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу", - добавил председатель ГД.Володин подчеркнул, что также предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов, в том числе за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, за продление срока временного пребывания в Российской Федерации и за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами."Всё это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции. Работу в этом направлении продолжаем", - заключил он.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html

https://ria.ru/20250701/migranty-2026411301.html

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госдума рф, общество, вячеслав володин, россия