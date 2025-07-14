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ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе - РИА Новости, 14.07.2025
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08:37 14.07.2025 (обновлено: 08:47 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/volodin-2028940108.html
ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе
ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе - РИА Новости, 14.07.2025
ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе
Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных госпошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:37:00+03:00
2025-07-14T08:47:00+03:00
госдума рф
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных госпошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов", - написал он в своем Telegram-канале.В том числе, предлагается ввести пошлины на выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей и за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей."Большинство иностранных граждан приезжает в нашу страну с целью заработка. Прибывающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год. Затем процедуру получения патента необходимо пройти заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу", - добавил председатель ГД.Володин подчеркнул, что также предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов, в том числе за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, за продление срока временного пребывания в Российской Федерации и за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами."Всё это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции. Работу в этом направлении продолжаем", - заключил он.
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html
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госдума рф, общество, вячеслав володин, россия
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин, Россия
ГД обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе

ГД РФ обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных госпошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов", - написал он в своем Telegram-канале.
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В том числе, предлагается ввести пошлины на выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей и за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей.
"Большинство иностранных граждан приезжает в нашу страну с целью заработка. Прибывающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год. Затем процедуру получения патента необходимо пройти заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу", - добавил председатель ГД.
Володин подчеркнул, что также предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов, в том числе за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, за продление срока временного пребывания в Российской Федерации и за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.
"Всё это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции. Работу в этом направлении продолжаем", - заключил он.
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