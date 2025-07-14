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Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно

Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно - РИА Новости, 14.07.2025

Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился отметить посмертно региональными наградами троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:58:00+03:00

2025-07-14T10:58:00+03:00

2025-07-14T10:58:00+03:00

курск

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марина ахмедова

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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился отметить посмертно региональными наградами троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. "Подготовьте представление по награждению нашими региональными наградами наших людей, которые погибли в ходе удара в ВСУ по пляжу в городе. Все, кто погиб, - это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму", - распорядился Хинштейн на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Он отметил, что сотрудник Росгвардии, эвакуировавший граждан, уже представлен к государственной награде. Но, по мнению Хинштейна, курские власти вправе наградить его и региональной наградой. "Спасатель, который находился непосредственно на пляже. И молодой человек, который двигался мимо, увидел и услышал произошедшее, также двинулся на помощь людям. К сожалению, при повторном взрыве также погиб", - перечислил врио губернатора еще двоих погибших. Он назвал произошедшее "огромной бедой, огромной трагедией" и выразил соболезнования родным и близким погибших. ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.

https://ria.ru/20250524/kursk-2018897420.html

https://ria.ru/20250601/nagrady-2020295156.html

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курск, курская область, москва, александр хинштейн, марина ахмедова , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, происшествия