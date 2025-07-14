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Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно - РИА Новости, 14.07.2025
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10:58 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/vlasti-2028965730.html
Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно
Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно - РИА Новости, 14.07.2025
Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился отметить посмертно региональными наградами троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:58:00+03:00
2025-07-14T10:58:00+03:00
курск
курская область
москва
александр хинштейн
марина ахмедова
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился отметить посмертно региональными наградами троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. "Подготовьте представление по награждению нашими региональными наградами наших людей, которые погибли в ходе удара в ВСУ по пляжу в городе. Все, кто погиб, - это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму", - распорядился Хинштейн на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Он отметил, что сотрудник Росгвардии, эвакуировавший граждан, уже представлен к государственной награде. Но, по мнению Хинштейна, курские власти вправе наградить его и региональной наградой. "Спасатель, который находился непосредственно на пляже. И молодой человек, который двигался мимо, увидел и услышал произошедшее, также двинулся на помощь людям. К сожалению, при повторном взрыве также погиб", - перечислил врио губернатора еще двоих погибших. Он назвал произошедшее "огромной бедой, огромной трагедией" и выразил соболезнования родным и близким погибших. ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.
https://ria.ru/20250524/kursk-2018897420.html
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курск, курская область, москва, александр хинштейн, марина ахмедова , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, происшествия
Курск, Курская область, Москва, Александр Хинштейн, Марина Ахмедова , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Происшествия
Погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно

Хинштейн: 4 погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске наградят посмертно

© Фото : соцсетиОбломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске
Обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : соцсети
Обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске
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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился отметить посмертно региональными наградами троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске.
"Подготовьте представление по награждению нашими региональными наградами наших людей, которые погибли в ходе удара в ВСУ по пляжу в городе. Все, кто погиб, - это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму", - распорядился Хинштейн на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.
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Он отметил, что сотрудник Росгвардии, эвакуировавший граждан, уже представлен к государственной награде. Но, по мнению Хинштейна, курские власти вправе наградить его и региональной наградой.
"Спасатель, который находился непосредственно на пляже. И молодой человек, который двигался мимо, увидел и услышал произошедшее, также двинулся на помощь людям. К сожалению, при повторном взрыве также погиб", - перечислил врио губернатора еще двоих погибших.
Он назвал произошедшее "огромной бедой, огромной трагедией" и выразил соболезнования родным и близким погибших.
ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву.
Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.
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КурскКурская областьМоскваАлександр ХинштейнМарина АхмедоваВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоПроисшествия
 
 
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