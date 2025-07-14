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ВГТРК отмечает 35 лет со дня учреждения

ВГТРК отмечает 35 лет со дня учреждения - РИА Новости, 14.07.2025

ВГТРК отмечает 35 лет со дня учреждения

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) – ведущая телевизионная и радиовещательная компания России. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T00:33:00+03:00

2025-07-14T00:33:00+03:00

2025-07-14T00:33:00+03:00

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Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) – ведущая телевизионная и радиовещательная компания России. Была учреждена постановлением президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 года. 10 декабря 1990 года в эфир вышло "Радио России", ставшее главной государственной радиостанцией страны. Она производит все виды радиопрограмм – информационные, общественно-политические, музыкальные, литературно-драматические, научно-познавательные и детские. 13 мая 1991 года началось вещание телеканала РТР (с 2001 года – телеканал "Россия"). В настоящее время это информационно-развлекательный телеканал – флагман ВГТРК. В начале 1993 года ВГТРК получила статус общегосударственной компании. С 1 ноября 1997 года начал вещание телеканал "Культура". Программы канала посвящены истории, музыке, театру, изобразительному искусству и литературе, также вниманию зрителей представлены художественные и документальные сериалы. В 1998 году указом президента Российской Федерации все медийные активы были объединены в единый производственно-технологический комплекс. В России появилась крупнейшая корпорация государственных электронных масс-медиа, которая присутствовала во всех нишах российского телевидения. Согласно указу, в состав ВГТРК вошли в том числе все региональные ГТРК, преобразованные в дочерние компании. 13 августа 2001 года входившие в состав ВГТРК Главный центр радиовещания и телевидения (ГЦРТ) и Главный центр управления сетями радиовещания и магистральной радиосвязи (ГЦУРС) были выведены из компании и объединены в ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). 23 марта 2002 года Российский государственный музыкальный центр телевидения и радиовещания (ныне Российский государственный музыкальный телерадиоцентр) и Государственный симфонический оркестр телевидения и радио (ныне Симфонический оркестр Российского государственного музыкального телерадиоцентра) были выведены из ВГТРК. 1 июля 2002 года начал вещание канал "РТР-Планета", первый в России государственный канал, осуществляющий телевизионное иностранное телевещание. 12 июня 2003 года начал вещание телеканал "Спорт". С 2003 года ВГТРК является ассоциированным членом Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (Asia-Pacific Broadcasting Union, ABU). 26 февраля 2004 года постановлением правительства РФ "О Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании" все региональные дочерние компании были преобразованы в филиалы. 1 ноября 2004 года начал вещание радиоканал "Культура". 1 июля 2006 года началось непрерывное новостное вещание телеканала "Вести". С 2007 года начали вещание телеканалы, которые впоследствии вошли в пакет для спутниковых и кабельных операторов "Цифровое телевидение" (бренд создан в 2013 году). 5 февраля 2008 года начал вещание радиоканал "Вести FM" как результат интеграции ресурсов информационного телеканала "Вести" и радиохолдинга ВГТРК. В январе 2010 года ВГТРК провела ребрендинг телеканалов. Телеканал "Россия" стал называться "Россия 1", "Вести" – "Россия 24", "Культура" – "Россия Культура" ("Россия К"), "Спорт" – "Россия 2". 27 декабря 2010 года начал вещание детско-юношеский телеканал "Карусель" – совместный проект Первого канала и ВГТРК. 1 июля 2014 года завершена передача ВГТРК функций и имущества Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонда). В настоящее время у компании хранится архив с 1960 года. 1 ноября 2015 года прекратил вещание телеканал "Россия 2". 1 ноября 2020 года начала работу медиаплатформа "Смотрим", предоставляющая пользователям доступ к контенту всех ресурсов холдинга ВГТРК. В настоящее время ВГТРК является ведущим отраслеобразующим медиахолдингом в России с совокупным охватом практически всего населения страны. Компания удерживает лидирующие позиции в производстве аудиовизуального контента на русском языке в мире. Общий объем оригинального контента всех ресурсов ВГТРК – более 160 тысяч часов в год. Является многопрофильным медиахолдингом, представленным во всех ведущих сегментах российского рынка электронных СМИ. В состав медиаактивов ВГТРК входят телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура", "Карусель", международный канал "РТР-Планета", федеральные радиоканалы "Вести FM", "Маяк", "Радио России", "Культура", два десятка тематических каналов для кабельных и спутниковых операторов, интернет-радиостанция "Юность", медиаплатформа "Смотрим", крупнейший новостной портал "Вести.ру" и др., а также популярные каналы на основных внешних площадках и в социальных сетях. ВГТРК обладает разветвленной филиальной сетью, в состав которой входят 84 предприятия, расположенные в субъектах Российской Федерации. Генеральный директор ВГТРК – Олег Добродеев.

https://ria.ru/20250610/zhurnalisty-2021949576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

справки, рсфср, россия, олег добродеев, россия 2, вгтрк, ртр