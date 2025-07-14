https://ria.ru/20250714/verblyud-2029045340.html
В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде
В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде - РИА Новости, 14.07.2025
В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде
Все верблюды, содержащиеся в этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде, в понедельник находились на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:04:00+03:00
2025-07-14T16:04:00+03:00
2025-07-14T16:04:00+03:00
московская область (подмосковье)
сергиев посад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821092155_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_c4c0d984aff97918c87917dabd895340.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Все верблюды, содержащиеся в этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде, в понедельник находились на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее в понедельник в Telegram-канале "Первый Московский" появилась информация, что вблизи подмосковного Сергиева Посада был замечен верблюд. "На территории Сергиево-Посадского городского округа содержание верблюдов осуществляется в этнопарке "Кочевник". По информации представителей данного этнопарка, на момент размещения указанной информации в социальных сетях, все верблюды, содержащиеся в этнопарке, были на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250624/zoopark-2025094979.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821092155_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_6696b53ff33a071996e74ae65e419bb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), сергиев посад
Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде
В этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде опровергли данные о сбежавшем верблюде