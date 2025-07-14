https://ria.ru/20250714/verblyud-2029045340.html

В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде

В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде - РИА Новости, 14.07.2025

В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде

Все верблюды, содержащиеся в этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде, в понедельник находились на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:04:00+03:00

2025-07-14T16:04:00+03:00

2025-07-14T16:04:00+03:00

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Все верблюды, содержащиеся в этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде, в понедельник находились на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее в понедельник в Telegram-канале "Первый Московский" появилась информация, что вблизи подмосковного Сергиева Посада был замечен верблюд. "На территории Сергиево-Посадского городского округа содержание верблюдов осуществляется в этнопарке "Кочевник". По информации представителей данного этнопарка, на момент размещения указанной информации в социальных сетях, все верблюды, содержащиеся в этнопарке, были на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250624/zoopark-2025094979.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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московская область (подмосковье), сергиев посад