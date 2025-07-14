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В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде - РИА Новости, 14.07.2025
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16:04 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/verblyud-2029045340.html
В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде
В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде - РИА Новости, 14.07.2025
В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде
Все верблюды, содержащиеся в этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде, в понедельник находились на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:04:00+03:00
2025-07-14T16:04:00+03:00
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Все верблюды, содержащиеся в этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде, в понедельник находились на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее в понедельник в Telegram-канале "Первый Московский" появилась информация, что вблизи подмосковного Сергиева Посада был замечен верблюд. "На территории Сергиево-Посадского городского округа содержание верблюдов осуществляется в этнопарке "Кочевник". По информации представителей данного этнопарка, на момент размещения указанной информации в социальных сетях, все верблюды, содержащиеся в этнопарке, были на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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московская область (подмосковье), сергиев посад
Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В этнопарке "Кочевник" опровергли данные о сбежавшем верблюде

В этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде опровергли данные о сбежавшем верблюде

© Фото : этнопарк "Кочевник"Этнопарк "Кочевник"
Этнопарк Кочевник - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : этнопарк "Кочевник"
Этнопарк "Кочевник". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Все верблюды, содержащиеся в этнопарке "Кочевник" в Сергиевом Посаде, в понедельник находились на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ранее в понедельник в Telegram-канале "Первый Московский" появилась информация, что вблизи подмосковного Сергиева Посада был замечен верблюд.
"На территории Сергиево-Посадского городского округа содержание верблюдов осуществляется в этнопарке "Кочевник". По информации представителей данного этнопарка, на момент размещения указанной информации в социальных сетях, все верблюды, содержащиеся в этнопарке, были на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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Московская область (Подмосковье)Сергиев Посад
 
 
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