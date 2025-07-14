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Конгрессвуман Грин выступила против поддержки Украины
Конгрессвуман Грин выступила против поддержки Украины - РИА Новости, 14.07.2025
Конгрессвуман Грин выступила против поддержки Украины
Конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила против любых форм поддержки Украины, включая "обходные схемы" через НАТО, на фоне обнародованного... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:52:00+03:00
2025-07-14T22:52:00+03:00
2025-07-14T22:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила против любых форм поддержки Украины, включая "обходные схемы" через НАТО, на фоне обнародованного президентом США Дональдом Трампом плана по массовым поставкам вооружений союзникам для их последующей передачи Киеву. "Я никогда не голосовала за то, чтобы отправить Украине хоть один цент. Я всегда призывала к миру", — написала она в соцсети X. По словам Грин, в ходе избирательной кампании 2024 года антивоенная повестка пользовалась широкой поддержкой, в том числе в родном штате сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного сторонника жесткой линии в отношении РФ. В России он внесен в список террористов и экстремистов. "Моя позиция не изменилась. Я по-прежнему твёрдо выступаю против любого участия США, включая закулисные сделки через НАТО, которое финансируется преимущественно американскими налогоплательщиками", — подчеркнула Грин. Ранее в понедельник Трамп заявил, что США передадут странам НАТО вооружений на миллиарды долларов, включая ракеты, артиллерию и системы ПВО, после чего союзники поставят их Украине. По словам американского президента, поставки полностью согласованы и начнутся немедленно.
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украина, сша, россия, дональд трамп, марджори тейлор грин, нато, в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, НАТО, В мире
Конгрессвуман Грин выступила против поддержки Украины
Конгрессвуман Грин выступила против обходных схем по поставкам оружия Украине