https://ria.ru/20250714/ukraina-2029116876.html

Наемников призвали вступать в ВСУ на испанском языке

Наемников призвали вступать в ВСУ на испанском языке - РИА Новости, 14.07.2025

Наемников призвали вступать в ВСУ на испанском языке

Министерство обороны Украины на фоне нехватки личного состава в ВСУ и всеобщей мобилизации в стране на испанском языке призвало иностранцев вступать в ВСУ,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:46:00+03:00

2025-07-14T21:46:00+03:00

2025-07-14T21:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство обороны Украины на фоне нехватки личного состава в ВСУ и всеобщей мобилизации в стране на испанском языке призвало иностранцев вступать в ВСУ, соответствующий видеоролик опубликован в понедельник в социальной сети TikTok минобороны. Газета Pais ранее в понедельник сообщала, что испанский наемник, примкнувший к ВСУ в марте, ликвидирован на Украине. Как отметило издание, сотни иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, впоследствии оказываются ликвидированы. "Я впервые говорю на испанском языке, чтобы пригласить вас на сайт центра рекрутинга для иностранцев. Мы ищем сильных и мужественных людей на боевые и небоевые должности в украинскую армию… Присоединяйтесь", - сказала одетая в сомбреро девушка на видео. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250714/zaluzhnyy-2028958280.html

https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028984654.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, испания