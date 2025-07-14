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В Раде прокомментировали кандидатуру Свириденко на пост премьера Украины - РИА Новости, 14.07.2025
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16:08 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029046182.html
В Раде прокомментировали кандидатуру Свириденко на пост премьера Украины
В Раде прокомментировали кандидатуру Свириденко на пост премьера Украины - РИА Новости, 14.07.2025
В Раде прокомментировали кандидатуру Свириденко на пост премьера Украины
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фактически возглавит правительство Украины в случае назначения Радой на пост премьера нынешней вице-премьера,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:08:00+03:00
2025-07-14T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фактически возглавит правительство Украины в случае назначения Радой на пост премьера нынешней вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, считает депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. Ранее в понедельник Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив при этом, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль. "Ермак все же испугался идти на должность (премьера Украины – ред.), которая бы его институционализировала, и спрятался за женщину… Что ж, все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович (Ермак - ред.)... Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
https://ria.ru/20250714/agoniya-2028924654.html
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
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в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Раде прокомментировали кандидатуру Свириденко на пост премьера Украины

Безуглая: после назначения Свириденко Ермак фактически возглавит правительство

CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoМинистр экономики Украины Юлия Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia Svyrydenko
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фактически возглавит правительство Украины в случае назначения Радой на пост премьера нынешней вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, считает депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.
Ранее в понедельник Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив при этом, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
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"Ермак все же испугался идти на должность (премьера Украины – ред.), которая бы его институционализировала, и спрятался за женщину… Что ж, все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович (Ермак - ред.)... Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
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В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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