https://ria.ru/20250714/ukraina-2029046182.html

В Раде прокомментировали кандидатуру Свириденко на пост премьера Украины

В Раде прокомментировали кандидатуру Свириденко на пост премьера Украины - РИА Новости, 14.07.2025

В Раде прокомментировали кандидатуру Свириденко на пост премьера Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фактически возглавит правительство Украины в случае назначения Радой на пост премьера нынешней вице-премьера,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:08:00+03:00

2025-07-14T16:08:00+03:00

2025-07-14T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фактически возглавит правительство Украины в случае назначения Радой на пост премьера нынешней вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, считает депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. Ранее в понедельник Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив при этом, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль. "Ермак все же испугался идти на должность (премьера Украины – ред.), которая бы его институционализировала, и спрятался за женщину… Что ж, все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович (Ермак - ред.)... Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.

https://ria.ru/20250714/agoniya-2028924654.html

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, страна.ua, вооруженные силы украины