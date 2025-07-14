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На Украине за год значительно подорожали продукты - РИА Новости, 14.07.2025
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15:30 14.07.2025 (обновлено: 15:54 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029034864.html
На Украине за год значительно подорожали продукты
На Украине за год значительно подорожали продукты - РИА Новости, 14.07.2025
На Украине за год значительно подорожали продукты
На Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:30:00+03:00
2025-07-14T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. На Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата. "За год все основные продукты на Украине заметно выросли в цене. Яблоки подорожали почти втрое - до 79,5 гривен (1,89 доллара – ред.) за килограмм, капуста - в 2,5 раза. Морковь прибавила 67% и стоит 49,7 гривен (1,17 доллара – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. По данным агентства, яйца подорожали на 62,7%, мука – на 36,1%, куриное филе – на 35,8%. Агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны в начале июня сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%. Национальный банк Украины 11 июня сообщал, что инфляция на Украине в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума.
https://ria.ru/20250612/dolg-2022530962.html
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На Украине за год значительно подорожали продукты

На Украине за год втрое подорожали яблоки

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкПродуктовый супермаркет во Львове
Продуктовый супермаркет во Львове - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Продуктовый супермаркет во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. На Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата.
"За год все основные продукты на Украине заметно выросли в цене. Яблоки подорожали почти втрое - до 79,5 гривен (1,89 доллара – ред.) за килограмм, капуста - в 2,5 раза. Морковь прибавила 67% и стоит 49,7 гривен (1,17 доллара – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
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По данным агентства, яйца подорожали на 62,7%, мука – на 36,1%, куриное филе – на 35,8%.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны в начале июня сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%.
Национальный банк Украины 11 июня сообщал, что инфляция на Украине в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума.
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