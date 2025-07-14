https://ria.ru/20250714/ukraina-2028961748.html

Сотни иностранных наемников, воюющих за ВСУ, умирают в зоне СВО, пишут СМИ

Сотни иностранных наемников, воюющих за ВСУ, умирают в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025

Сотни иностранных наемников, воюющих за ВСУ, умирают в зоне СВО, пишут СМИ

Сотни иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, впоследствии оказываются ликвидированы, пишет газета Pais. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:38:00+03:00

2025-07-14T10:38:00+03:00

2025-07-14T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

испания

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_bff8578252440399f120ea68591a0ac5.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотни иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, впоследствии оказываются ликвидированы, пишет газета Pais. "Сотни иностранцев идут по тому же пути и тоже лишаются жизни", - пишет издание, которое посвятило статью очередному наемнику из Испании, ликвидированному на Украине. Ранее сообщалось, что испанский наемник, примкнувший к ВСУ в марте, ликвидирован на Украине, пишет газета Pais. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250714/naemnik-2028928488.html

https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html

украина

россия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, испания, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины