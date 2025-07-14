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Сотни иностранных наемников, воюющих за ВСУ, умирают в зоне СВО, пишут СМИ
Сотни иностранных наемников, воюющих за ВСУ, умирают в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025
Сотни иностранных наемников, воюющих за ВСУ, умирают в зоне СВО, пишут СМИ
Сотни иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, впоследствии оказываются ликвидированы, пишет газета Pais. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:38:00+03:00
2025-07-14T10:38:00+03:00
2025-07-14T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
испания
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотни иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, впоследствии оказываются ликвидированы, пишет газета Pais. "Сотни иностранцев идут по тому же пути и тоже лишаются жизни", - пишет издание, которое посвятило статью очередному наемнику из Испании, ликвидированному на Украине. Ранее сообщалось, что испанский наемник, примкнувший к ВСУ в марте, ликвидирован на Украине, пишет газета Pais. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250714/naemnik-2028928488.html
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украина, россия, испания, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Испания, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Сотни иностранных наемников, воюющих за ВСУ, умирают в зоне СВО, пишут СМИ
Pais: сотни воюющих за ВСУ иностранных наемников лишаются жизни