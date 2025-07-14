https://ria.ru/20250714/ukraina-2028960528.html

На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais

На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais - РИА Новости, 14.07.2025

На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais

Испанский наемник, примкнувший к ВСУ в марте, ликвидирован на Украине, пишет газета Pais. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:33:00+03:00

2025-07-14T10:33:00+03:00

2025-07-14T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Испанский наемник, примкнувший к ВСУ в марте, ликвидирован на Украине, пишет газета Pais. Как пишет издание, 42-летний Мигель Кармона, который в молодости служил в сухопутных войсках, был ликвидирован 10 июня на донецком фронте. Теперь, по данным Pais, родственники испанца требуют репатриации его останков на родину, однако эта задача усложняется тем, что, отступая, военные ВСУ бросили тело наемника в окопе. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250714/naemnik-2028928488.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, испания