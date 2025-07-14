Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028960528.html
На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais
На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais - РИА Новости, 14.07.2025
На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais
Испанский наемник, примкнувший к ВСУ в марте, ликвидирован на Украине, пишет газета Pais. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:33:00+03:00
2025-07-14T10:33:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028960370_0:23:229:152_1920x0_80_0_0_41895937f949d5c8831f495028d949c4.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Испанский наемник, примкнувший к ВСУ в марте, ликвидирован на Украине, пишет газета Pais. Как пишет издание, 42-летний Мигель Кармона, который в молодости служил в сухопутных войсках, был ликвидирован 10 июня на донецком фронте. Теперь, по данным Pais, родственники испанца требуют репатриации его останков на родину, однако эта задача усложняется тем, что, отступая, военные ВСУ бросили тело наемника в окопе. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250714/naemnik-2028928488.html
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028960370_0:2:229:174_1920x0_80_0_0_06faff184f4be7a5639a0e06ca634bda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, испания
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Испания
На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais

Pais: на Украине ликвидировали испанского наемника, примкнувшего к ВСУ в марте

© Фото : соцсетиМигель Кармона
Мигель Кармона - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : соцсети
Мигель Кармона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Испанский наемник, примкнувший к ВСУ в марте, ликвидирован на Украине, пишет газета Pais.
Как пишет издание, 42-летний Мигель Кармона, который в молодости служил в сухопутных войсках, был ликвидирован 10 июня на донецком фронте.
Теперь, по данным Pais, родственники испанца требуют репатриации его останков на родину, однако эта задача усложняется тем, что, отступая, военные ВСУ бросили тело наемника в окопе.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Джордан Чедвик - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе
Вчера, 05:22
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала