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На Западе раскрыли, что случилось с нацбатальонами на Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028927647.html
На Западе раскрыли, что случилось с нацбатальонами на Украине
На Западе раскрыли, что случилось с нацбатальонами на Украине - РИА Новости, 14.07.2025
На Западе раскрыли, что случилось с нацбатальонами на Украине
Украинские нацбатальоны пребывают в критической ситуации из-за морального упадка, больших потерь и разочарования в западной военной помощи, заявил британский... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:06:00+03:00
2025-07-14T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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александр меркурис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские нацбатальоны пребывают в критической ситуации из-за морального упадка, больших потерь и разочарования в западной военной помощи, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube со ссылкой на анонимный источник из ВСУ.“Во-первых, есть осознание, что военное положение ВСУ неутешительно и становится только хуже. &lt;…&gt; Во-вторых, большинство из тех, кто изначально служил в батальоне этого человека, либо погибли, либо ранены. &lt;…&gt; В-третьих, этот человек, безусловно, разочарован западным оружием и качеством военного инструктажа”, — сказал он.Помимо этого, Меркурис сообщил, что ВСУ уже начали морально готовиться к дальнейшему ухудшению ситуации на поле боя и возможной обороне столицы.По последним данным Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения поразили 136 районов временной дислокации формирований ВСУ, а также предприятие военно-промышленного комплекса Украины и центр подготовки операторов дронов. Они также уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot США. Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 215 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027447154.html
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в мире, украина, сша, александр меркурис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, что случилось с нацбатальонами на Украине

Меркурис: ВСУ в кризисе из-за потерь, низкого духа и разочарования в Западе

© AP Photo / Efrem LukatskyЧлен националистического батальона Азов в Киеве
Член националистического батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Член националистического батальона Азов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские нацбатальоны пребывают в критической ситуации из-за морального упадка, больших потерь и разочарования в западной военной помощи, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube со ссылкой на анонимный источник из ВСУ.
“Во-первых, есть осознание, что военное положение ВСУ неутешительно и становится только хуже. <…> Во-вторых, большинство из тех, кто изначально служил в батальоне этого человека, либо погибли, либо ранены. <…> В-третьих, этот человек, безусловно, разочарован западным оружием и качеством военного инструктажа”, — сказал он.
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Помимо этого, Меркурис сообщил, что ВСУ уже начали морально готовиться к дальнейшему ухудшению ситуации на поле боя и возможной обороне столицы.
По последним данным Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения поразили 136 районов временной дислокации формирований ВСУ, а также предприятие военно-промышленного комплекса Украины и центр подготовки операторов дронов. Они также уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot США. Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 215 беспилотников самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
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