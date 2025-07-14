https://ria.ru/20250714/ugryumov-2029015572.html

Русский музей в течение двух лет отреставрирует картины Григория Угрюмова

Русский музей в течение двух лет отреставрирует картины Григория Угрюмова - РИА Новости, 14.07.2025

Русский музей в течение двух лет отреставрирует картины Григория Угрюмова

Русский музей объявил о начале первой научной реставрации шедевров Григория Угрюмова - большеразмерных картин "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Русский музей объявил о начале первой научной реставрации шедевров Григория Угрюмова - большеразмерных картин "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года" и "Взятие Казани 2 октября 1552 года", которая займет не более двух лет, сообщили в пресс-службе министерства культуры России. "Русский музей начал первую научную реставрацию шедевров Григория Угрюмова... Работы займут не более двух лет", - говорится в Telegram-канале ведомства. В реставрации картин примут участие ведущие специалисты Русского музея. За процессом восстановления смогут наблюдать посетители корпуса Бенуа, отметили в Минкультуры РФ. В пресс-службе напомнили, что оба полотна Григорий Угрюмов написал по личному поручению Павла I, в 1897 году они были переданы Русскому музею. В последние годы эти произведения служили частью постоянной экспозиции Воскресенского зала, заключили в ведомстве. После завершения комплексной реставрации гости Михайловского замка увидят шедевры Григория Угрюмова без "желтого фильтра", образовавшегося со временем из-за химических свойств лака, без изломов и других дефектов.

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русский музей, россия