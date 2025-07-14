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Не хотите — как хотите: Вашингтону нечем грозить Москве

Не хотите — как хотите: Вашингтону нечем грозить Москве - РИА Новости, 14.07.2025

Не хотите — как хотите: Вашингтону нечем грозить Москве

Сегодня президент США обещал сделать заявление по России. Оно будет, конечно, выслушано не без интереса. Но что, в сущности, от него изменится? РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:00:00+03:00

2025-07-14T08:00:00+03:00

2025-07-14T08:00:00+03:00

аналитика

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Сегодня президент США обещал сделать заявление по России. Оно будет, конечно, выслушано не без интереса. Но что, в сущности, от него изменится?Штаты опять — в который уже раз! — изменили свою политику в отношении поставок оружия на Украину. Вчера поставляли, сегодня не поставляют, завтра опять будут поставлять.Тем временем наши бойцы только за последние сутки освободили Николаевку и поселок Карла Маркса в ДНР, подарили украинским военным сотни букетов "Герани" и добились того, что потери ВСУ составили почти тысячу человек. Напоминаю: это только за одни сутки.А еще наши герои уничтожили две пусковые установки Patriot с РЛС стоимостью около трех миллиардов долларов за штуку. Это происходило, пока в Вашингтоне препирались на тему, поставлять ли Киеву ракеты для "Пэтриотов", а то они, мол, очень дороги и вообще их нет: Пентагон жалуется, что им не хватает 75 процентов ракет для своих нужд. Гигантский дефицит образовался после стрельбы Израиля по Ирану. Еще раньше Трамп отказал Зеленскому в пусковых установках "Пэтриот". Причина та же: дорого, да и самим не хватает.Так что наша стратегия по перемалыванию западных вооружений и физической денацификации Украины работает успешно, никаких поводов отказываться от нее нет: мы уничтожаем наших противников на поле боя, а также истощаем военный потенциал западных стран, снижая шансы того, что они на нас нападут. Это хорошая, годная стратегия. Как ни парадоксально, она повышает шансы на прочный долгосрочный мир — через нашу победу.Так что грозить поставками оружия Киеву нам бесполезно. Остаются санкции — пресловутые 500-процентные пошлины, которые американские законодатели собираются ввести против любой страны мира за покупку углеводородов у России. Нет, это не опечатка и не лишний ноль — у них в планах действительно пятисотпроцентные тарифы.Главные наши покупатели на сегодня — это Индия и Китай. Штаты всерьез хотят объявить этим гигантским странам торговую блокаду? На это будет чрезвычайно интересно посмотреть, мы уже запасаемся попкорном, выращенным в Краснодарском крае в рамках продовольственного импортозамещения.Предыдущие пакеты антироссийских санкций сработали парадоксальным образом. Снизив зависимость России от глобальных рынков, они стали мощным драйвером нашего внутреннего развития. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.В то же самое время, когда российская экономика ставила рекорды, американская экономика валилась в штопор. Именно недовольство американцев — и простых граждан, и элит — своей экономической ситуацией и сделало Трампа президентом страны.Однако его политика пошлин и тарифов оказалась новым изданием антироссийских санкций, только теперь они били по своим же союзникам и рикошетом по самим Штатам.В результате этой политики американский доллар каждую неделю пробивает дно, а потом снизу стучат. За последние полвека эта резервная валюта никогда не была еще такой слабой. А тут еще на носу заседание ФРС (оно состоится 30 июля), и в ожидании решения по ставке весь мир заранее судорожно скидывает доллары, перекладываясь в золото и биткоин.С такими проблемами в анамнезе грозить России довольно легкомысленно. Есть опасения, что этого витка санкций несчастный доллар США просто не выдержит. Человечество в ужасе ломанется прочь от токсичной валюты — и что тогда?А еще любая попытка давления на Россию означает военную эскалацию. Никто — ни один человек в мире — не посмеет сказать, что Москва не хочет остановки украинского конфликта. Мы делали для этого все возможное. Два раза прекращали огонь — и получали бессчетные атаки ВСУ в ответ. Вели переговоры, вопреки саботажу украинской стороны. Отправляли делегации, использовали контакты на всех уровнях, формальных и нет.Однако наше миротворчество не означает, что на наши интересы можно плевать. Мы никогда не отступимся от целей СВО. Настоящий прочный мир может быть достигнут только с уважением ко всем стремлениям России. Как сказал наш президент, "давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы".

https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

https://ria.ru/20250708/evropa-2027760668.html

https://ria.ru/20250712/dollar-2028648529.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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аналитика, россия, москва, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, федеральная резервная система сша, сша, вашингтон (город)