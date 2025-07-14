https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html
Миру надоело уговаривать Запад
Миру надоело уговаривать Запад - РИА Новости, 14.07.2025
Миру надоело уговаривать Запад
Самые интересные события — как известно, те, что проходят тихо и незаметно. Например, собираются на дипломатическую встречу главы нескольких государств,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:00:00+03:00
2025-07-14T08:00:00+03:00
2025-07-14T08:01:00+03:00
аналитика
малайзия
китай
сша
нарендра моди
хавьер милей
энтони альбанезе
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028888241_0:0:1445:813_1920x0_80_0_0_f403bdf50c78e120793cbd05ca800b18.jpg
Самые интересные события — как известно, те, что проходят тихо и незаметно. Например, собираются на дипломатическую встречу главы нескольких государств, принимают грозную декларацию-предупреждение против других государств — событие! Но если аналогичная декларация появляется еще через год и два, а реакции на нее ноль, то тут уже не совсем событие. Здесь надо смотреть, что есть помимо слов.На этих днях заседали (с небольшим перерывом) лидеры объединения БРИКС в Бразилии, затем в Малайзии — министры иностранных дел АСЕАН и приглашенные ими коллеги из Тихоокеанского и других регионов. Далее будет встреча министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Что важно, здесь налицо почти одна компания, то есть некоторые страны состоят или приглашаются к разговору во всех трех структурах (это Китай и Россия), какие-то в двух (Малайзия) и так далее. И результат получается очень интересный.Примерно так: время деклараций не то чтобы позади (как и положено, их по итогам принимают). Просто в данном случае они отходят на второй план, а на первом — спокойные действия без всякой демонстративности.И вот пример: главным итогом заседаний в Малайзии стало решение подписать осенью третью (усиленную) версию Зоны свободной торговли Китай — АСЕАН. А должно было быть, с точки зрения США, ровно наоборот. Кое-кто должен был испугаться. Потому что как раз к мероприятию в Малайзии США объявили, что с 1 августа придавят и затормозят импорт из десяти стран АСЕАН таможенными пошлинами. Причем делать это будут по хитрой формуле: чем больше вы торгуете с Китаем, тем выше будет американская пошлина. Для Малайзии — 25 процентов, для Индонезии 32 процента и так далее. Хотя "так далее" — это и Япония, и Мексика, и Евросоюз.Здесь надо вспомнить ключевое содержание всей международной политики начиная с 2022 года: санкции против России, которые неожиданным образом ударили по десяткам стран, к украинскому конфликту непричастных. Сначала было время деклараций на общий мотив "вы что творите?". Результат — ноль. И кто-то, наверное, вспомнил известную поговорку: вызовы бросать вообще глупо, а в Азии особенно. И в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке, и в Африке. Началось время аккуратного, даже тихого сближения "мирового большинства" — такого, чтобы торговле и прочим связям не мешали западные истерики.В этом году и в Бразилии, и в Малайзии главной темой были те самые таможенные пошлины администрации Трампа. Несколько месяцев кто-то жил иллюзиями типа "а нас-то за что". Сейчас иллюзии позади. В том числе по причинам, неплохо изложенным в The New York Times и перепечатанным чуть не везде — например, в Японии.Мысль такая: бесполезно искать логику и систему в таможенных "санкциях" США. Вести по ним переговоры — все равно что ходить по лабиринту, все время возвращаясь к исходной точке (цитата — из Индонезии). И возникающая в итоге неясность — "яд для мировой экономики" (это говорит немецкий банкир).А что делают люди, которые не любят яд и не хотят бродить по лабиринту? Они ускоренно развивают связи с теми партнерами, которые предсказуемы. И делают это не ради того, чтобы "послать сигнал", поторговаться с прежними друзьями, а просто потому, что иначе никак.Третья версия Зоны свободной торговли АСЕАН с китайцами — тот самый случай. История того, как Малайзия, один из тринадцати партнеров БРИКС, вела к этой цели всю АСЕАН за период своего председательства, — это сильная история, особенно с учетом того, что одна-две страны из десяти очень не хотели сердить Америку.Много подобных примеров случилось и на БРИКС в Бразилии. Кто-то ждал, что опять начнутся разговоры насчет единой валюты для всех членов (и для Индии, и для арабских стран, и для России), и радостно констатировал, что до такой валюты далеко. А иные увидели на нынешнем саммите нечто вроде большой торгово-инвестиционной ярмарки. Достаточно обратить внимание на сделки, на двусторонней основе подписанные между, например, Индией и хозяйкой встречи.А еще участвовавший в саммите БРИКС индийский премьер Нарендра Моди посетил соседнюю Аргентину. Стоп — но эта страна ведь не в БРИКС? А какая разница. Важно, что странный президент Аргентины Хавьер Милей за короткий срок сильно улучшил ситуацию в национальной экономике: покончил с гиперинфляцией и завоевал невиданную популярность у себя дома. А чей он — западный или из "мирового большинства" — второй вопрос.Австралия тоже уж никак не член БРИКС, но в эти дни премьер-министр страны Энтони Альбанезе находится в Китае. И там ведет речь о расширении экономических связей с азиатским гигантом, с которым прежнее правительство страны люто ссорилось, думая, что так и должен себя вести настоящий партнер США и прочего Запада. Но экономические реалии — они сильнее.В итоге получается то самое, чем грозили американские стратеги еще до нынешнего второго пришествия Трампа в Белый дом. Выстраиваются два мира, две разные мировые экономики. Одна — западная, где есть главная страна, а есть ее финансовые и технологические колонии. Другая — очень разная, никак не западная, но такая, где торговля и инвестиции почти полностью свободны.В начале следующего года мы увидим статистику за 2025-й, которая покажет, насколько выросли связи между странами БРИКС (АСЕАН, ШОС, их новыми и старыми партнерами) и насколько упали с западниками. Но было бы неплохо посмотреть не только на эти сухие цифры, а еще и на какие-то оценки — например, в каком из двух миров лучше по части современных технологий.И тогда можно будет вернуться к классификации позапрошлой эпохи, когда миров было, как известно, три: западный, советский и "третий". И увидеть, кто сегодня — по уровню и качеству развития — в первом мире, а кто во втором. Ну а третьего, видимо, не дано.
https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html
https://ria.ru/20250605/zapad-2020930639.html
https://ria.ru/20250529/ssha-2019581319.html
https://ria.ru/20250622/indiya-2024510608.html
https://ria.ru/20250504/alyans-2014783339.html
https://ria.ru/20250710/globalisty-2028166336.html
малайзия
китай
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, малайзия, китай, сша, нарендра моди, хавьер милей, энтони альбанезе, шос, брикс, экономическое сообщество асеан
Аналитика, Малайзия, Китай, США, Нарендра Моди, Хавьер Милей, Энтони Альбанезе, ШОС, БРИКС, Экономическое сообщество АСЕАН
Самые интересные события — как известно, те, что проходят тихо и незаметно. Например, собираются на дипломатическую встречу главы нескольких государств, принимают грозную декларацию-предупреждение против других государств — событие! Но если аналогичная декларация появляется еще через год и два, а реакции на нее ноль, то тут уже не совсем событие. Здесь надо смотреть, что есть помимо слов.
На этих днях заседали (с небольшим перерывом) лидеры объединения БРИКС
в Бразилии
, затем в Малайзии
— министры иностранных дел АСЕАН и приглашенные ими коллеги из Тихоокеанского и других регионов. Далее будет встреча
министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Китае
. Что важно, здесь налицо почти одна компания, то есть некоторые страны состоят или приглашаются к разговору во всех трех структурах (это Китай и Россия
), какие-то в двух (Малайзия) и так далее. И результат получается очень интересный.
Примерно так: время деклараций не то чтобы позади (как и положено, их по итогам принимают). Просто в данном случае они отходят на второй план, а на первом — спокойные действия без всякой демонстративности.
И вот пример: главным итогом заседаний в Малайзии стало решение
подписать осенью третью (усиленную) версию Зоны свободной торговли Китай — АСЕАН. А должно было быть, с точки зрения США
, ровно наоборот. Кое-кто должен был испугаться. Потому что как раз к мероприятию в Малайзии США объявили, что с 1 августа придавят и затормозят импорт из десяти стран АСЕАН таможенными пошлинами. Причем делать это будут по хитрой формуле: чем больше вы торгуете с Китаем, тем выше будет американская пошлина. Для Малайзии — 25 процентов, для Индонезии
32 процента и так далее. Хотя "так далее" — это и Япония
, и Мексика
, и Евросоюз.
Здесь надо вспомнить ключевое содержание всей международной политики начиная с 2022 года: санкции против России, которые неожиданным образом ударили по десяткам стран, к украинскому конфликту непричастных. Сначала было время деклараций на общий мотив "вы что творите?". Результат — ноль. И кто-то, наверное, вспомнил известную поговорку: вызовы бросать вообще глупо, а в Азии
особенно. И в Латинской Америке
, и на Ближнем Востоке
, и в Африке
. Началось время аккуратного, даже тихого сближения "мирового большинства" — такого, чтобы торговле и прочим связям не мешали западные истерики.
В этом году и в Бразилии, и в Малайзии главной темой были те самые таможенные пошлины администрации Трампа. Несколько месяцев кто-то жил иллюзиями типа "а нас-то за что". Сейчас иллюзии позади. В том числе по причинам, неплохо изложенным в The New York Times и перепечатанным чуть не везде — например, в Японии
.
Мысль такая: бесполезно искать логику и систему в таможенных "санкциях" США. Вести по ним переговоры — все равно что ходить по лабиринту, все время возвращаясь к исходной точке (цитата — из Индонезии). И возникающая в итоге неясность — "яд для мировой экономики" (это говорит немецкий банкир).
А что делают люди, которые не любят яд и не хотят бродить по лабиринту? Они ускоренно развивают связи с теми партнерами, которые предсказуемы. И делают это не ради того, чтобы "послать сигнал", поторговаться с прежними друзьями, а просто потому, что иначе никак.
Третья версия Зоны свободной торговли АСЕАН с китайцами — тот самый случай. История того, как Малайзия, один из тринадцати партнеров БРИКС, вела к этой цели всю АСЕАН за период своего председательства, — это сильная история, особенно с учетом того, что одна-две страны из десяти очень не хотели сердить Америку.
Много подобных примеров случилось и на БРИКС в Бразилии. Кто-то ждал, что опять начнутся разговоры насчет единой валюты для всех членов (и для Индии
, и для арабских стран, и для России), и радостно констатировал, что до такой валюты далеко. А иные увидели на нынешнем саммите нечто вроде большой торгово-инвестиционной ярмарки. Достаточно обратить внимание на сделки, на двусторонней основе подписанные между, например, Индией и хозяйкой встречи.
А еще участвовавший в саммите БРИКС индийский премьер Нарендра Моди
посетил соседнюю Аргентину
. Стоп — но эта страна ведь не в БРИКС? А какая разница. Важно, что странный президент Аргентины Хавьер Милей
за короткий срок сильно улучшил ситуацию в национальной экономике: покончил с гиперинфляцией и завоевал невиданную популярность у себя дома. А чей он — западный или из "мирового большинства" — второй вопрос.
Австралия
тоже уж никак не член БРИКС, но в эти дни премьер-министр страны Энтони Альбанезе
находится в Китае. И там ведет речь о расширении экономических связей с азиатским гигантом, с которым прежнее правительство страны люто ссорилось, думая, что так и должен себя вести настоящий партнер США и прочего Запада. Но экономические реалии — они сильнее.
В итоге получается то самое, чем грозили американские стратеги еще до нынешнего второго пришествия Трампа в Белый дом. Выстраиваются два мира, две разные мировые экономики. Одна — западная, где есть главная страна, а есть ее финансовые и технологические колонии. Другая — очень разная, никак не западная, но такая, где торговля и инвестиции почти полностью свободны.
В начале следующего года мы увидим статистику за 2025-й, которая покажет, насколько выросли связи между странами БРИКС (АСЕАН, ШОС
, их новыми и старыми партнерами) и насколько упали с западниками. Но было бы неплохо посмотреть не только на эти сухие цифры, а еще и на какие-то оценки — например, в каком из двух миров лучше по части современных технологий.
И тогда можно будет вернуться к классификации позапрошлой эпохи, когда миров было, как известно, три: западный, советский и "третий". И увидеть, кто сегодня — по уровню и качеству развития — в первом мире, а кто во втором. Ну а третьего, видимо, не дано.