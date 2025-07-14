https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html

Миру надоело уговаривать Запад

Миру надоело уговаривать Запад - РИА Новости, 14.07.2025

Миру надоело уговаривать Запад

Самые интересные события — как известно, те, что проходят тихо и незаметно. Например, собираются на дипломатическую встречу главы нескольких государств,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:00:00+03:00

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2025-07-14T08:01:00+03:00

аналитика

малайзия

китай

сша

нарендра моди

хавьер милей

энтони альбанезе

шос

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Самые интересные события — как известно, те, что проходят тихо и незаметно. Например, собираются на дипломатическую встречу главы нескольких государств, принимают грозную декларацию-предупреждение против других государств — событие! Но если аналогичная декларация появляется еще через год и два, а реакции на нее ноль, то тут уже не совсем событие. Здесь надо смотреть, что есть помимо слов.На этих днях заседали (с небольшим перерывом) лидеры объединения БРИКС в Бразилии, затем в Малайзии — министры иностранных дел АСЕАН и приглашенные ими коллеги из Тихоокеанского и других регионов. Далее будет встреча министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Что важно, здесь налицо почти одна компания, то есть некоторые страны состоят или приглашаются к разговору во всех трех структурах (это Китай и Россия), какие-то в двух (Малайзия) и так далее. И результат получается очень интересный.Примерно так: время деклараций не то чтобы позади (как и положено, их по итогам принимают). Просто в данном случае они отходят на второй план, а на первом — спокойные действия без всякой демонстративности.И вот пример: главным итогом заседаний в Малайзии стало решение подписать осенью третью (усиленную) версию Зоны свободной торговли Китай — АСЕАН. А должно было быть, с точки зрения США, ровно наоборот. Кое-кто должен был испугаться. Потому что как раз к мероприятию в Малайзии США объявили, что с 1 августа придавят и затормозят импорт из десяти стран АСЕАН таможенными пошлинами. Причем делать это будут по хитрой формуле: чем больше вы торгуете с Китаем, тем выше будет американская пошлина. Для Малайзии — 25 процентов, для Индонезии 32 процента и так далее. Хотя "так далее" — это и Япония, и Мексика, и Евросоюз.Здесь надо вспомнить ключевое содержание всей международной политики начиная с 2022 года: санкции против России, которые неожиданным образом ударили по десяткам стран, к украинскому конфликту непричастных. Сначала было время деклараций на общий мотив "вы что творите?". Результат — ноль. И кто-то, наверное, вспомнил известную поговорку: вызовы бросать вообще глупо, а в Азии особенно. И в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке, и в Африке. Началось время аккуратного, даже тихого сближения "мирового большинства" — такого, чтобы торговле и прочим связям не мешали западные истерики.В этом году и в Бразилии, и в Малайзии главной темой были те самые таможенные пошлины администрации Трампа. Несколько месяцев кто-то жил иллюзиями типа "а нас-то за что". Сейчас иллюзии позади. В том числе по причинам, неплохо изложенным в The New York Times и перепечатанным чуть не везде — например, в Японии.Мысль такая: бесполезно искать логику и систему в таможенных "санкциях" США. Вести по ним переговоры — все равно что ходить по лабиринту, все время возвращаясь к исходной точке (цитата — из Индонезии). И возникающая в итоге неясность — "яд для мировой экономики" (это говорит немецкий банкир).А что делают люди, которые не любят яд и не хотят бродить по лабиринту? Они ускоренно развивают связи с теми партнерами, которые предсказуемы. И делают это не ради того, чтобы "послать сигнал", поторговаться с прежними друзьями, а просто потому, что иначе никак.Третья версия Зоны свободной торговли АСЕАН с китайцами — тот самый случай. История того, как Малайзия, один из тринадцати партнеров БРИКС, вела к этой цели всю АСЕАН за период своего председательства, — это сильная история, особенно с учетом того, что одна-две страны из десяти очень не хотели сердить Америку.Много подобных примеров случилось и на БРИКС в Бразилии. Кто-то ждал, что опять начнутся разговоры насчет единой валюты для всех членов (и для Индии, и для арабских стран, и для России), и радостно констатировал, что до такой валюты далеко. А иные увидели на нынешнем саммите нечто вроде большой торгово-инвестиционной ярмарки. Достаточно обратить внимание на сделки, на двусторонней основе подписанные между, например, Индией и хозяйкой встречи.А еще участвовавший в саммите БРИКС индийский премьер Нарендра Моди посетил соседнюю Аргентину. Стоп — но эта страна ведь не в БРИКС? А какая разница. Важно, что странный президент Аргентины Хавьер Милей за короткий срок сильно улучшил ситуацию в национальной экономике: покончил с гиперинфляцией и завоевал невиданную популярность у себя дома. А чей он — западный или из "мирового большинства" — второй вопрос.Австралия тоже уж никак не член БРИКС, но в эти дни премьер-министр страны Энтони Альбанезе находится в Китае. И там ведет речь о расширении экономических связей с азиатским гигантом, с которым прежнее правительство страны люто ссорилось, думая, что так и должен себя вести настоящий партнер США и прочего Запада. Но экономические реалии — они сильнее.В итоге получается то самое, чем грозили американские стратеги еще до нынешнего второго пришествия Трампа в Белый дом. Выстраиваются два мира, две разные мировые экономики. Одна — западная, где есть главная страна, а есть ее финансовые и технологические колонии. Другая — очень разная, никак не западная, но такая, где торговля и инвестиции почти полностью свободны.В начале следующего года мы увидим статистику за 2025-й, которая покажет, насколько выросли связи между странами БРИКС (АСЕАН, ШОС, их новыми и старыми партнерами) и насколько упали с западниками. Но было бы неплохо посмотреть не только на эти сухие цифры, а еще и на какие-то оценки — например, в каком из двух миров лучше по части современных технологий.И тогда можно будет вернуться к классификации позапрошлой эпохи, когда миров было, как известно, три: западный, советский и "третий". И увидеть, кто сегодня — по уровню и качеству развития — в первом мире, а кто во втором. Ну а третьего, видимо, не дано.

https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html

https://ria.ru/20250605/zapad-2020930639.html

https://ria.ru/20250529/ssha-2019581319.html

https://ria.ru/20250622/indiya-2024510608.html

https://ria.ru/20250504/alyans-2014783339.html

https://ria.ru/20250710/globalisty-2028166336.html

малайзия

китай

сша

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аналитика, малайзия, китай, сша, нарендра моди, хавьер милей, энтони альбанезе, шос, брикс, экономическое сообщество асеан