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Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту - РИА Новости, 14.07.2025
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06:19 14.07.2025 (обновлено: 07:03 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/turtsiya-2028930790.html
Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту
Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту - РИА Новости, 14.07.2025
Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту
Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки Екатерины Бурнашкиной, бросившей ребенка в аэропорту, сообщило агентство İHA. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:19:00+03:00
2025-07-14T07:03:00+03:00
анталья (провинция)
в мире
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АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки Екатерины Бурнашкиной, бросившей ребенка в аэропорту, сообщило агентство İHA."В деле Екатерины Бурнашкиной, 19-летней гражданки России, которую судили за то, что она якобы бросила своего ребенка после родов в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи в 2024 году, 15-летний тюремный срок, назначенный местным судом, был отменен решением Апелляционного суда", — говорится в материале.Уточняется, что 1-я уголовная палата регионального апелляционного суда постановила, что речь идет не о "покушении на убийство родственника", а о "оставлении в опасных условиях", и вынесла решение об освобождении Бурнашкиной.В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника — 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Бабушку ребенка — Елену — оправдали.Детский омбудсмен Мария Львова-Белова 12 июня сообщила о том, что брошенную девочку вернули.в Россию.
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анталья (провинция), в мире, россия, мария львова-белова
Анталья (провинция), В мире, Россия, Мария Львова-Белова
Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту

Апелляционный суд Антальи освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки Екатерины Бурнашкиной, бросившей ребенка в аэропорту, сообщило агентство İHA.
«
"В деле Екатерины Бурнашкиной, 19-летней гражданки России, которую судили за то, что она якобы бросила своего ребенка после родов в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи в 2024 году, 15-летний тюремный срок, назначенный местным судом, был отменен решением Апелляционного суда", — говорится в материале.
Уточняется, что 1-я уголовная палата регионального апелляционного суда постановила, что речь идет не о "покушении на убийство родственника", а о "оставлении в опасных условиях", и вынесла решение об освобождении Бурнашкиной.
В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника — 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Бабушку ребенка — Елену — оправдали.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова 12 июня сообщила о том, что брошенную девочку вернули.в Россию.
Девочка Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернулась в Россию - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Анталья (провинция)В миреРоссияМария Львова-Белова
 
 
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