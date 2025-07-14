https://ria.ru/20250714/turtsiya-2028930790.html

Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту

Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту - РИА Новости, 14.07.2025

Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту

Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки Екатерины Бурнашкиной, бросившей ребенка в аэропорту, сообщило агентство İHA. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:19:00+03:00

2025-07-14T06:19:00+03:00

2025-07-14T07:03:00+03:00

анталья (провинция)

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АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки Екатерины Бурнашкиной, бросившей ребенка в аэропорту, сообщило агентство İHA."В деле Екатерины Бурнашкиной, 19-летней гражданки России, которую судили за то, что она якобы бросила своего ребенка после родов в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи в 2024 году, 15-летний тюремный срок, назначенный местным судом, был отменен решением Апелляционного суда", — говорится в материале.Уточняется, что 1-я уголовная палата регионального апелляционного суда постановила, что речь идет не о "покушении на убийство родственника", а о "оставлении в опасных условиях", и вынесла решение об освобождении Бурнашкиной.В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника — 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Бабушку ребенка — Елену — оправдали.Детский омбудсмен Мария Львова-Белова 12 июня сообщила о том, что брошенную девочку вернули.в Россию.

https://ria.ru/20250613/devochka-2022653652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), в мире, россия, мария львова-белова