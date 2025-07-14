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В Москве открыли наследственное дело после смерти Церетели - РИА Новости, 14.07.2025
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07:34 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/tsereteli-2028934689.html
В Москве открыли наследственное дело после смерти Церетели
В Москве открыли наследственное дело после смерти Церетели - РИА Новости, 14.07.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти Церетели
Наследственное дело открыто в Москве после смерти народного художника РФ, скульптора-монументалиста Зураба Церетели, говорится в юридических документах, с... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:34:00+03:00
2025-07-14T07:34:00+03:00
тбилиси
москва
зураб церетели
василий церетели
петр i
московский музей современного искусства
российская академия художеств
rolls-royce motor cars
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти народного художника РФ, скульптора-монументалиста Зураба Церетели, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Согласно данным декларации за 2021 год, Церетели принадлежало шесть земельных участков общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 163 и 407 квадратных метров, пять квартир, площадью от 70 до 201 квадратных метра, два парковочных места и 30 нежилых помещений, от 73 до 7,8 тысячи квадратных метров. Также по информации из декларации, скульптору принадлежали восемь автомобилей, среди которых машины марок Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Bentley. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Церетели значится руководителем некоммерческого культурно-просветительского фонда Московского музея современного искусства, который занимается "деятельностью по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению" и Центра профессионального художественного творчества, занимающегося "деятельностью учреждений культуры и искусства". Также, по данным сервиса, Церетели является руководителем и учредителем ООО "АРКА ХОЛДИНГ", основная деятельность которого "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Ему принадлежит 60% доли компании, 40% доли владеет его дочь - Елена, которая также является руководителем Галереи искусств Церетели. Кроме того, по информации "БИР-Аналитик", скульптор является единственным учредителем Галереи искусств Церетели и ООО "ХАРТЛАЙН". Согласно данным сервиса, до конца мая 2025 года скульптор был директором Московского музея современного искусства и президентом Российской академии художеств. Сейчас обе должности занимает его внук - Василий Церетели. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html
https://ria.ru/20250523/tsereteli-2018680275.html
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тбилиси, москва, зураб церетели, василий церетели, петр i, московский музей современного искусства, российская академия художеств, rolls-royce motor cars, mercedes, bentley continental gt speed, общество
Тбилиси, Москва, Зураб Церетели, Василий Церетели, Петр I, Московский музей современного искусства, Российская академия художеств, Rolls-Royce Motor Cars, Mercedes, Bentley Continental GT Speed, Общество
В Москве открыли наследственное дело после смерти Церетели

В Москве после смерти скульптора Зураба Церетели открыли наследственное дело

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗураб Церетели
Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зураб Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти народного художника РФ, скульптора-монументалиста Зураба Церетели, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
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Названа причина смерти Церетели
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Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца.
Согласно данным декларации за 2021 год, Церетели принадлежало шесть земельных участков общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 163 и 407 квадратных метров, пять квартир, площадью от 70 до 201 квадратных метра, два парковочных места и 30 нежилых помещений, от 73 до 7,8 тысячи квадратных метров. Также по информации из декларации, скульптору принадлежали восемь автомобилей, среди которых машины марок Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Bentley.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", Церетели значится руководителем некоммерческого культурно-просветительского фонда Московского музея современного искусства, который занимается "деятельностью по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению" и Центра профессионального художественного творчества, занимающегося "деятельностью учреждений культуры и искусства".
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Также, по данным сервиса, Церетели является руководителем и учредителем ООО "АРКА ХОЛДИНГ", основная деятельность которого "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Ему принадлежит 60% доли компании, 40% доли владеет его дочь - Елена, которая также является руководителем Галереи искусств Церетели.
Кроме того, по информации "БИР-Аналитик", скульптор является единственным учредителем Галереи искусств Церетели и ООО "ХАРТЛАЙН".
Согласно данным сервиса, до конца мая 2025 года скульптор был директором Московского музея современного искусства и президентом Российской академии художеств. Сейчас обе должности занимает его внук - Василий Церетели.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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ТбилисиМоскваЗураб ЦеретелиВасилий ЦеретелиПетр IМосковский музей современного искусстваРоссийская академия художествRolls-Royce Motor CarsMercedesBentley Continental GT SpeedОбщество
 
 
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