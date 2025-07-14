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Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР

Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР - РИА Новости, 14.07.2025

Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР

Начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи общевойсковой армии группировки "Центр" в освобождении Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:03:00+03:00

2025-07-14T11:03:00+03:00

2025-07-14T11:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи общевойсковой армии группировки "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики, а также поставил задачи на дальнейшие действия, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующей на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. "В завершение своей работы начальник генерального штаба отметил успехи общевойсковой армии в освобождении Донецкой Народной Республики, подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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валерий герасимов, донецкая народная республика, россия