https://ria.ru/20250714/trevoga-2029016217.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.07.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Николаевской областях Украины,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:23:00+03:00

2025-07-14T14:23:00+03:00

2025-07-14T14:26:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в понедельник сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.В 14.16 (совпадает с мск) тревогу объявили в Киеве. Уже через минуту она звучала на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250713/vzryv-2028875502.html

украина

россия

николаевская область

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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины