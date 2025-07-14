https://ria.ru/20250714/tramp-2029091256.html

Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России

Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в американском... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:32:00+03:00

2025-07-14T18:32:00+03:00

2025-07-14T18:42:00+03:00

россия

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сша

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санкции

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в американском сенате."Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они (американские законодатели - ред.) этим занимаются", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html

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