Рейтинг@Mail.ru
Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 14.07.2025 (обновлено: 18:42 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029091256.html
Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России
Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в американском... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:32:00+03:00
2025-07-14T18:42:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029094725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d526ac4e8befdcc3e75d9735ea3935a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в американском сенате."Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они (американские законодатели - ред.) этим занимаются", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029094725_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea570da1a72eae4923e9d1e316bb6ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, дональд трамп, марк рютте, нато, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Санкции, Санкции в отношении России
Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России

Трамп сообщил Рютте о сомнениях в надобности принятия новых санкций против РФ

© AP Photo / Evan VucciМарк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в американском сенате.
"Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они (американские законодатели - ред.) этим занимаются", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Не хотите — как хотите: Вашингтону нечем грозить Москве
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСШАДональд ТрампМарк РюттеНАТОСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала