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Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России
Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в американском... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:32:00+03:00
2025-07-14T18:32:00+03:00
2025-07-14T18:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в американском сенате."Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они (американские законодатели - ред.) этим занимаются", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
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Трамп усомнился в необходимости принятия проекта о санкциях против России
Трамп сообщил Рютте о сомнениях в надобности принятия новых санкций против РФ