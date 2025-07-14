https://ria.ru/20250714/terakt-2028948733.html

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание женщины, готовившей теракт в Крыму

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание женщины, готовившей теракт в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание женщины, готовившей теракт в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание женщины - украинского агента, готовившей на День Победы взрыв машины военнослужащего... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:38:00+03:00

2025-07-14T09:38:00+03:00

2025-07-14T09:38:00+03:00

республика крым

россия

украина

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание женщины - украинского агента, готовившей на День Победы взрыв машины военнослужащего России. Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене. "Благодарю сотрудников ФСБ, которые задержали агента украинских спецслужб, готовившую теракт в Крыму накануне Дня Победы. Профессиональная, системная работа наших спецслужб помогла предотвратить уже немало подобных преступлений. Еще раз спасибо нашим чекистам, которые стоят на пути врага, не давая террористам всех мастей шансов на осуществление их преступных планов", - написал Аксёнов в своем Telegram канале.

https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html

республика крым

россия

украина

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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается. 2025-07-14T09:38 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины