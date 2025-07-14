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Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025
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09:11 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html
Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму
Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025
Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму
Задержанная пособница СБУ на видео, обнародованном ФСБ, призналась, что должна была в Новофедоровке в Крыму осмотреть автомобиль российского военного перед... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:11:00+03:00
2025-07-14T09:11:00+03:00
республика крым
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержанная пособница СБУ на видео, обнародованном ФСБ, призналась, что должна была в Новофедоровке в Крыму осмотреть автомобиль российского военного перед терактом."В марте этого года Алекс попросил поехать в Новофедоровку осмотреть машину, стоит ли она на данной локации. Он мне скинул локацию, где должна стоять машина, модель и номера", - сказала задержанная.
https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html
республика крым
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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму
ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается.
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республика крым, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, украина
Республика Крым, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Украина
Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму

Пособница СБУ должна была осмотреть машину российского военного перед терактом

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержанная пособница СБУ на видео, обнародованном ФСБ, призналась, что должна была в Новофедоровке в Крыму осмотреть автомобиль российского военного перед терактом.
"В марте этого года Алекс попросил поехать в Новофедоровку осмотреть машину, стоит ли она на данной локации. Он мне скинул локацию, где должна стоять машина, модель и номера", - сказала задержанная.
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Республика КрымСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияУкраина
 
 
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