https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html

Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму

Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025

Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму

Задержанная пособница СБУ на видео, обнародованном ФСБ, призналась, что должна была в Новофедоровке в Крыму осмотреть автомобиль российского военного перед... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:11:00+03:00

2025-07-14T09:11:00+03:00

2025-07-14T09:11:00+03:00

республика крым

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержанная пособница СБУ на видео, обнародованном ФСБ, призналась, что должна была в Новофедоровке в Крыму осмотреть автомобиль российского военного перед терактом."В марте этого года Алекс попросил поехать в Новофедоровку осмотреть машину, стоит ли она на данной локации. Он мне скинул локацию, где должна стоять машина, модель и номера", - сказала задержанная.

https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается. 2025-07-14T09:11 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, украина