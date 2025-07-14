https://ria.ru/20250714/terakt-2028939998.html

Женщина, готовившая теракт по заданию СБУ, проходила подготовку на Украине

Женщина, готовившая теракт по заданию СБУ, проходила подготовку на Украине - РИА Новости, 14.07.2025

Женщина, готовившая теракт по заданию СБУ, проходила подготовку на Украине

Задержанная за подготовку теракта против российского военного призналась, что под руководством СБУ проходила подготовку на Украине, сообщило ФСБ РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:35:00+03:00

2025-07-14T08:35:00+03:00

2025-07-14T08:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержанная за подготовку теракта против российского военного призналась, что под руководством СБУ проходила подготовку на Украине, сообщило ФСБ РФ.Оперативный сотрудник ФСБ рассказал на видео, что девушка интересовалась военной тематикой, так называемыми "компьютерными стрелялками". Вербовка для неё проходила в "игровой форме", однако привела к реальному преступлению."Потом он еще раз попросил встретиться. В этот раз у нас был квест. Я искала на территории Ирпеня, на локации муляж гранаты, он дал мне координаты и сказал: "Давайте проведем тактическую операцию". В этот же день он предложил мне поехать на полигон… Я согласилась. Потом он назначил день, мы поехали на полигон, там постреляли из "Глока", где-то 60 пуль мы простреляли на близкое расстояние 5, 10 метров, и там же взорвали муляж гранаты", - рассказала задержанная.

https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html

украина

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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается. 2025-07-14T08:35 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

служба безопасности украины, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, республика крым