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Женщина, готовившая теракт по заданию СБУ, проходила подготовку на Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 14.07.2025 (обновлено: 08:49 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/terakt-2028939998.html
Женщина, готовившая теракт по заданию СБУ, проходила подготовку на Украине
Женщина, готовившая теракт по заданию СБУ, проходила подготовку на Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Женщина, готовившая теракт по заданию СБУ, проходила подготовку на Украине
Задержанная за подготовку теракта против российского военного призналась, что под руководством СБУ проходила подготовку на Украине, сообщило ФСБ РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:35:00+03:00
2025-07-14T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
республика крым
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержанная за подготовку теракта против российского военного призналась, что под руководством СБУ проходила подготовку на Украине, сообщило ФСБ РФ.Оперативный сотрудник ФСБ рассказал на видео, что девушка интересовалась военной тематикой, так называемыми "компьютерными стрелялками". Вербовка для неё проходила в "игровой форме", однако привела к реальному преступлению."Потом он еще раз попросил встретиться. В этот раз у нас был квест. Я искала на территории Ирпеня, на локации муляж гранаты, он дал мне координаты и сказал: "Давайте проведем тактическую операцию". В этот же день он предложил мне поехать на полигон… Я согласилась. Потом он назначил день, мы поехали на полигон, там постреляли из "Глока", где-то 60 пуль мы простреляли на близкое расстояние 5, 10 метров, и там же взорвали муляж гранаты", - рассказала задержанная.
https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html
украина
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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму
ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается.
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служба безопасности украины, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Республика Крым
Женщина, готовившая теракт по заданию СБУ, проходила подготовку на Украине

Готовившая теракт против офицера ВС РФ женщина проходила подготовку на Украине

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержанная за подготовку теракта против российского военного призналась, что под руководством СБУ проходила подготовку на Украине, сообщило ФСБ РФ.
Оперативный сотрудник ФСБ рассказал на видео, что девушка интересовалась военной тематикой, так называемыми "компьютерными стрелялками". Вербовка для неё проходила в "игровой форме", однако привела к реальному преступлению.
"Потом он еще раз попросил встретиться. В этот раз у нас был квест. Я искала на территории Ирпеня, на локации муляж гранаты, он дал мне координаты и сказал: "Давайте проведем тактическую операцию". В этот же день он предложил мне поехать на полигон… Я согласилась. Потом он назначил день, мы поехали на полигон, там постреляли из "Глока", где-то 60 пуль мы простреляли на близкое расстояние 5, 10 метров, и там же взорвали муляж гранаты", - рассказала задержанная.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
3 июля, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаРеспублика Крым
 
 
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