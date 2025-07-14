https://ria.ru/20250714/terakt-2028935419.html

ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму

ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025

ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму

В Крыму предотвратили теракт против российского военного накануне Дня Победы, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:48:00+03:00

2025-07-14T07:48:00+03:00

2025-07-14T08:31:00+03:00

россия

украина

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Крыму предотвратили теракт против российского военного накануне Дня Победы, сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны Российской Федерации", — заявило ведомство.По данным спецслужбы, гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была по заданию Киева подорвать военнослужащего в его личном автомобиле. Для этого она планировала использовать переданное ей взрывное устройство.В ФСБ уточнили, что удалось установить сотрудников СБУ, завербовавших девушку и готовивших ее к теракту.Исполнительницу задержали, у нее изъяли компоненты взрывного устройства западного производства. Возбуждены дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".

https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html

https://ria.ru/20250711/fsb-2028504281.html

россия

украина

республика крым

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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается. 2025-07-14T07:48 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность