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ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025
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07:48 14.07.2025 (обновлено: 08:31 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/terakt-2028935419.html
ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму
ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025
ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму
В Крыму предотвратили теракт против российского военного накануне Дня Победы, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:48:00+03:00
2025-07-14T08:31:00+03:00
россия
украина
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
безопасность
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Крыму предотвратили теракт против российского военного накануне Дня Победы, сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны Российской Федерации", — заявило ведомство.По данным спецслужбы, гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была по заданию Киева подорвать военнослужащего в его личном автомобиле. Для этого она планировала использовать переданное ей взрывное устройство.В ФСБ уточнили, что удалось установить сотрудников СБУ, завербовавших девушку и готовивших ее к теракту.Исполнительницу задержали, у нее изъяли компоненты взрывного устройства западного производства. Возбуждены дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".
https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html
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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму
ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается.
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россия, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность
Россия, Украина, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность
ФСБ рассказала о предотвращении теракта против российского военного в Крыму

В Крыму задержали девушку, готовившую убийство российского военного

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Крыму предотвратили теракт против российского военного накануне Дня Победы, сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны Российской Федерации", — заявило ведомство.
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В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ
3 июня, 15:51
По данным спецслужбы, гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была по заданию Киева подорвать военнослужащего в его личном автомобиле. Для этого она планировала использовать переданное ей взрывное устройство.
В ФСБ уточнили, что удалось установить сотрудников СБУ, завербовавших девушку и готовивших ее к теракту.
Исполнительницу задержали, у нее изъяли компоненты взрывного устройства западного производства. Возбуждены дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".
Задержание агентов спецслужб Украины в Брянской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ в Брянской области
11 июля, 10:20
 
РоссияУкраинаРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныБезопасность
 
 
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