https://ria.ru/20250714/tauber-2028964431.html

Блок "Победа" оспорит любой приговор в отношении Таубер, заявил депутат

Блок "Победа" оспорит любой приговор в отношении Таубер, заявил депутат - РИА Новости, 14.07.2025

Блок "Победа" оспорит любой приговор в отношении Таубер, заявил депутат

Блок "Победа" оспорит в ЕСПЧ любой приговор суда в отношении исполнительного секретаря оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер, если ее признают виновной... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:49:00+03:00

2025-07-14T10:49:00+03:00

2025-07-14T10:49:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Блок "Победа" оспорит в ЕСПЧ любой приговор суда в отношении исполнительного секретаря оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер, если ее признают виновной из-за политического дела и желании властей надавить на оппозицию, заявил депутат парламента, член названной политсилы Вадим Фотеску. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на срок 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжает судебные прения по этому вопросу. "Все понимают, что это заказные дела, в которых нет никаких юридических доказательств со стороны обвинения. Но, к сожалению, суд не слышит доводов защиты. Мы надеемся, что суд все же вынесет справедливое решение. Любой приговор, который будет не в пользу Марины Таубер, будет обжалован в ЕСПЧ", - заявил Фотеску журналистам перед зданием суда, куда он пришел, чтобы поддержать коллегу по блоку. Он отметил, что заказной характер дела должен быть очевиден для всех жителей республики. "Это очередное политическое дело, с целью запугать оппозицию перед выборами, с целью очернить яркого политика Марину Таубер, и власть хочет показать своим европейским хозяевам, что она работает в плане юстиции", - подчеркнул Фотеску. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250313/moldavija-2004718628.html

https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

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