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Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 14.07.2025 (обновлено: 13:00 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/svo-2028987665.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:14:00+03:00
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специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области", — говорится в сводке.Потери противника в зоне ответственности группировки:Также группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника и взяла Маяк в ДНР.ВСУ потеряли в боях с "Центром":
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запорожская область
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Кадры боев за Малиновку в Запорожской области
Минобороны России показало кадры боев за Малиновку (Запорожская область), об освобождении которой стало известно сегодня.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Малиновка
Подразделения группировки войск Восток освободили село Малиновка - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Малиновка
Потери противника в зоне ответственности группировки:
  • до 185 человек;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 11 автомобилей;
  • два орудия полевой артиллерии;
  • боевая машина РСЗО "Верба".
Также группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника и взяла Маяк в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Центр" освободили село​ Маяк
Подразделения группировки Центр освободили село​ Маяк - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Инфографика
Подразделения группировки "Центр" освободили село​ Маяк
ВСУ потеряли в боях с "Центром":
  • до 360 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину HMMWV;
  • бронеавтомобиль "Казак";
  • четыре артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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