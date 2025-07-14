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Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2025

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025

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специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области", — говорится в сводке.Потери противника в зоне ответственности группировки:Также группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника и взяла Маяк в ДНР.ВСУ потеряли в боях с "Центром":

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

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Кадры боев за Малиновку в Запорожской области Минобороны России показало кадры боев за Малиновку (Запорожская область), об освобождении которой стало известно сегодня. 2025-07-14T12:14 true PT2M40S

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика