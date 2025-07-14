https://ria.ru/20250714/svo-2028987665.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:14:00+03:00
2025-07-14T12:14:00+03:00
2025-07-14T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области", — говорится в сводке.Потери противника в зоне ответственности группировки:Также группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника и взяла Маяк в ДНР.ВСУ потеряли в боях с "Центром":
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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Кадры боев за Малиновку в Запорожской области
Минобороны России показало кадры боев за Малиновку (Запорожская область), об освобождении которой стало известно сегодня.
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РИА Новости
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области