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Субсидию на развитие туристской инфраструктуры выдадут в Липецкой области - РИА Новости, 14.07.2025
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Липецкая область
 
16:20 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/subsidiya-2029049871.html
Субсидию на развитие туристской инфраструктуры выдадут в Липецкой области
Субсидию на развитие туристской инфраструктуры выдадут в Липецкой области - РИА Новости, 14.07.2025
Субсидию на развитие туристской инфраструктуры выдадут в Липецкой области
В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" предприниматели Липецкой области могут получить субсидию в размере до 60 миллионов рублей на создание... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:20:00+03:00
2025-07-14T16:20:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
туризм
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ЛИПЕЦК, 14 июл - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" предприниматели Липецкой области могут получить субсидию в размере до 60 миллионов рублей на создание некапитальной инфраструктуры вблизи автомобильных туристических маршрутов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Полученные средства предприниматели смогут потратить на создание, приобретение и установку элементов систем навигации, информационных центров и точек продажи региональной продукции, объектов общественного питания, объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, туристского оборудования, спортивных площадок, санитарных модулей, прачечных и душевых комнат, создание электронных путеводителей по автомобильным туристским маршрутам, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма. Артамонов отметил, что для получения субсидии необходимо пройти отбор, участвовать в котором могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями. "Развитие придорожной туристской инфраструктуры – ключевой фактор привлекательности региона для автотуристов. Программа поддержки предпринимателей – это реальная возможность создать современные сервисы: от кемпингов и кафе до навигации и инклюзивных объектов. Уверен, это даст импульс развитию туризма в Липецкой области", – указал Артамонов, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
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игорь артамонов, липецкая область, туризм
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Туризм
Субсидию на развитие туристской инфраструктуры выдадут в Липецкой области

Липецкие предприниматели получат субсидию на развитие туризма

© Фото : Е.Н. ВиноградовСквер на проспекте Мира в Липецке
Сквер на проспекте Мира в Липецке - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Е.Н. Виноградов
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ЛИПЕЦК, 14 июл - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" предприниматели Липецкой области могут получить субсидию в размере до 60 миллионов рублей на создание некапитальной инфраструктуры вблизи автомобильных туристических маршрутов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Полученные средства предприниматели смогут потратить на создание, приобретение и установку элементов систем навигации, информационных центров и точек продажи региональной продукции, объектов общественного питания, объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, туристского оборудования, спортивных площадок, санитарных модулей, прачечных и душевых комнат, создание электронных путеводителей по автомобильным туристским маршрутам, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма.
Артамонов отметил, что для получения субсидии необходимо пройти отбор, участвовать в котором могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями.
"Развитие придорожной туристской инфраструктуры – ключевой фактор привлекательности региона для автотуристов. Программа поддержки предпринимателей – это реальная возможность создать современные сервисы: от кемпингов и кафе до навигации и инклюзивных объектов. Уверен, это даст импульс развитию туризма в Липецкой области", – указал Артамонов, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
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