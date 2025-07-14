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Около 800 миллионов рублей выделили субъектам МСП Забайкальского края

Около 800 миллионов рублей выделили субъектам МСП Забайкальского края - РИА Новости, 14.07.2025

Около 800 миллионов рублей выделили субъектам МСП Забайкальского края

В Забайкалье 189 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 787,4 миллиона рублей с начала года, деньги были выделены в рамках федерального... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:31:00+03:00

2025-07-14T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Забайкалье 189 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 787,4 миллиона рублей с начала года, деньги были выделены в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба краевого правительства. "Объем поддержки приоритетных отраслей составил 707,2 миллиона рублей, поддержано 148 предпринимателей, объем поддержки в муниципальных образованиях составил 405 миллионов рублей. Создано 242 новых рабочих места", — рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Буянто Батомункуев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что кооператив из Читинского округа, который занимается переработкой и консервированием мяса, получил поддержку в виде займа на сумму 2,6 миллиона рублей. На эти средства будет реконструирован производственный цех в селе Маккавеево.

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