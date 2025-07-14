https://ria.ru/20250714/stepashin-2028936319.html

Степашин поддержал предложение о национальной идее в Конституции

Степашин поддержал предложение о национальной идее в Конституции - РИА Новости, 14.07.2025

Степашин поддержал предложение о национальной идее в Конституции

Национальную идею, которая будет содержать семейные ценности, традиции, будет выше идеологии, можно закрепить в Конституции РФ, но при этом ее нужно аккуратно... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:56:00+03:00

2025-07-14T07:56:00+03:00

2025-07-14T07:56:00+03:00

общество

россия

сергей степашин

александр бастрыкин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Национальную идею, которая будет содержать семейные ценности, традиции, будет выше идеологии, можно закрепить в Конституции РФ, но при этом ее нужно аккуратно сформулировать, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал прописать в Конституции государственную идеологию. "Национальная идея - это выше, чем идеология. Это больше, чем идеология. Любовь к родине, семья, дом, история, традиции. Что плохого? Я не против. Это не идеология, это национальная идея. Она уже есть сегодня. Война заставила нас ко многому вернуться и посмотреть. Ничего в этом зазорного не вижу", - сказал Степашин в интервью РИА Новости, комментируя предложение Бастрыкина. При этом Степашин подчеркнул, что необходимо быть предельно аккуратным именно с точки зрения формулировок. "Национальная идея должна найти свое место, в том числе и в нашей Конституции. И сейчас появилось даже слово "Бог" в нашей Конституции. Ничего же, не испугался никто. Тем более, Бог един", - добавил Степашин.

https://ria.ru/20250704/matvienko-2027088504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей степашин, александр бастрыкин