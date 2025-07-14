https://ria.ru/20250714/stazhirovka-2029027968.html
Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали стажироваться
Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали стажироваться - РИА Новости, 14.07.2025
Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали стажироваться
Участники региональной программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали проходить стажировку, сообщила пресс-служба руководителя республики. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:07:00+03:00
2025-07-14T15:07:00+03:00
2025-07-14T15:07:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 14 июл - РИА Новости. Участники региональной программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали проходить стажировку, сообщила пресс-служба руководителя республики. "В Удмуртии в рамках региональной программы "СВОй резерв18" для участников и ветеранов спецоперации стартовали стажировки. Подопечные уже познакомились со своими наставниками и обсудили планы стажировок. В качестве наставников выступают главы муниципальных образований, депутаты, министры, заместители председателя правительства, а также руководители предприятий, члены общественного совета и глава региона Александр Бречалов", - говорится в сообщении. Ранее наставники прошли обучение, на котором разобрали ключевые аспекты их работы с участниками программы, добавили в пресс-службе. "Задача наставников – передать подопечному свои опыт и знания. Во время практики участники программы "СВОй резерв18" освоят навыки конструктивной деловой коммуникации и обратной связи. Также они будут развивать стратегическое мышление на примере реальных задач и сформулируют личную управленческую миссию", – приводятся слова руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александра Журавлева. Стажировки будут идти до середины сентября. В октябре участников ждет второй модуль обучения по программе, уточняет пресс-служба. Полковник запаса, советник главы Удмуртской Республики Александр Комлев подчеркнул, что стажировки открывают перед участниками программы новые горизонты и возможности для профессионального и личностного роста. "Впервые участники "СВОего резерва18" смогут познакомиться с работой на государственной службе изнутри, увидеть, как принимаются решения, как строится взаимодействие между различными отделами и структурами. В течение стажировки участники будут посещать с наставниками различные рабочие мероприятия, участвовать в совещаниях, обсуждениях и проектах. Это позволит им не только получить ценный опыт, но и завести полезные знакомства, узнать больше о специфике работы в органах государственной власти. Для многих это станет настоящим открытием и, возможно, определит дальнейший профессиональный путь", - цитирует пресс-служба Комлева. Региональная программа "СВОй резерв18" направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. 24 июня 50 участников программы завершили обучение по первому модулю, который был посвящен теме государственного и муниципального управления. Сейчас ветераны стажируются у своих наставников в рамках межмодульного обучения. Помимо этого, их ждут занятия на платформе Высшей школы государственного управления, курсы и вебинары, отметили в пресс-службе. По данным местных властей, на второй модуль участники соберутся в октябре, будут заниматься экономикой и финансами. Также в течение года они будут изучать муниципальное и региональное управление и эффективные управленческие инструменты.
https://ria.ru/20250708/udmurtiya-2027966082.html
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали стажироваться
Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали стажировку
УФА, 14 июл - РИА Новости. Участники региональной программы "СВОй резерв18" в Удмуртии начали проходить стажировку, сообщила пресс-служба руководителя республики.
"В Удмуртии в рамках региональной программы "СВОй резерв18" для участников и ветеранов спецоперации стартовали стажировки. Подопечные уже познакомились со своими наставниками и обсудили планы стажировок. В качестве наставников выступают главы муниципальных образований, депутаты, министры, заместители председателя правительства, а также руководители предприятий, члены общественного совета и глава региона Александр Бречалов", - говорится в сообщении.
Ранее наставники прошли обучение, на котором разобрали ключевые аспекты их работы с участниками программы, добавили в пресс-службе.
"Задача наставников – передать подопечному свои опыт и знания. Во время практики участники программы "СВОй резерв18" освоят навыки конструктивной деловой коммуникации и обратной связи. Также они будут развивать стратегическое мышление на примере реальных задач и сформулируют личную управленческую миссию", – приводятся слова руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александра Журавлева.
Стажировки будут идти до середины сентября. В октябре участников ждет второй модуль обучения по программе, уточняет пресс-служба.
Полковник запаса, советник главы Удмуртской Республики Александр Комлев подчеркнул, что стажировки открывают перед участниками программы новые горизонты и возможности для профессионального и личностного роста.
"Впервые участники "СВОего резерва18" смогут познакомиться с работой на государственной службе изнутри, увидеть, как принимаются решения, как строится взаимодействие между различными отделами и структурами. В течение стажировки участники будут посещать с наставниками различные рабочие мероприятия, участвовать в совещаниях, обсуждениях и проектах. Это позволит им не только получить ценный опыт, но и завести полезные знакомства, узнать больше о специфике работы в органах государственной власти. Для многих это станет настоящим открытием и, возможно, определит дальнейший профессиональный путь", - цитирует пресс-служба Комлева.
Региональная программа "СВОй резерв18" направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. 24 июня 50 участников программы завершили обучение по первому модулю, который был посвящен теме государственного и муниципального управления. Сейчас ветераны стажируются у своих наставников в рамках межмодульного обучения. Помимо этого, их ждут занятия на платформе Высшей школы государственного управления, курсы и вебинары, отметили в пресс-службе.
По данным местных властей, на второй модуль участники соберутся в октябре, будут заниматься экономикой и финансами. Также в течение года они будут изучать муниципальное и региональное управление и эффективные управленческие инструменты.