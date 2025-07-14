В США прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви
В Калифорнии прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Митинг в поддержку Армянской апостольской церкви прошел в американском городе Глендейл (штат Калифорния) на фоне критики со стороны властей Армении, сообщает портал Alphanews Armenian Network со ссылкой на организаторов акции.
"В Глендейле состоялся митинг в поддержку Армянской апостольской церкви. Мероприятие продемонстрировало непоколебимую решимость армянской общины Лос-Анджелеса, которая готова бороться до тех пор, пока вера и справедливость не восторжествуют на их исторической родине", - пишет портал.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.