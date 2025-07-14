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Спецоперация, 14 июля: ВС России освободили Маяк и Малиновку - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2029105420.html
Спецоперация, 14 июля: ВС России освободили Маяк и Малиновку
Спецоперация, 14 июля: ВС России освободили Маяк и Малиновку - РИА Новости, 14.07.2025
Спецоперация, 14 июля: ВС России освободили Маяк и Малиновку
Вооруженные силы РФ освободили поселок Маяк в Донецкой Народной Республике и Малиновку в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:42:00+03:00
2025-07-14T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
майя санду
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили поселок Маяк в Донецкой Народной Республике и Малиновку в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. Всего за минувшие сутки на разных направлениях спецоперации ВСУ потеряли около 1105 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Россия продолжает СВО Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. По данным ведомства, украинские войска потеряли за сутки около 1105 военнослужащих. Начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи общевойсковой армии группировки "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики, а также поставил задачи на дальнейшие действия, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Запад продолжает поставлять оружие Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM, сообщает в понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами. Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются. НАТО хочет задействовать Молдавию в "конфликте" НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию страны в "передовой плацдарм" альянса на восточном фланге, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В Службе Внешней Разведки добавили, что НАТО рассчитывает, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. Министерство обороны Молдавии после этого выступило с заявлением, в котором отказалось признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Украина продолжает совершать военные преступления ФСБ предотвратила убийство российского военнослужащего в Крыму перед Днем Победы, задержана гражданка РФ и Украины, по заданию Службы безопасности Украины намеревавшаяся взорвать военного в его личном автомобиле бомбой на основе компонентов западного производства, установлены сотрудники СБУ, вербовавшие и готовившие террористку. ФСБ также назвала имена сотрудников СБУ, имевших отношение к подготовке теракта против российского военного в Крыму, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. Кроме того, силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Переговоры о мире Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Он также подчеркнул, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит. При этом Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней, передает украинское агентство УНИАН.
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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, майя санду, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Майя Санду, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 14 июля: ВС России освободили Маяк и Малиновку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСнайпер ВС РФ
Снайпер ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Снайпер ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили поселок Маяк в Донецкой Народной Республике и Малиновку в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Всего за минувшие сутки на разных направлениях спецоперации ВСУ потеряли около 1105 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Вчера, 18:16

Россия продолжает СВО

Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. По данным ведомства, украинские войска потеряли за сутки около 1105 военнослужащих.
Начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи общевойсковой армии группировки "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики, а также поставил задачи на дальнейшие действия, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Запад продолжает поставлять оружие

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM, сообщает в понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.
Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
На Западе выступили с предупреждением Трампу после его угроз в адрес России
Вчера, 17:32

НАТО хочет задействовать Молдавию в "конфликте"

НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию страны в "передовой плацдарм" альянса на восточном фланге, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В Службе Внешней Разведки добавили, что НАТО рассчитывает, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации.
Министерство обороны Молдавии после этого выступило с заявлением, в котором отказалось признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Офис Трампа обсуждает отправку Киеву крылатых ракет JASSM, пишут СМИ
Вчера, 15:51

Украина продолжает совершать военные преступления

ФСБ предотвратила убийство российского военнослужащего в Крыму перед Днем Победы, задержана гражданка РФ и Украины, по заданию Службы безопасности Украины намеревавшаяся взорвать военного в его личном автомобиле бомбой на основе компонентов западного производства, установлены сотрудники СБУ, вербовавшие и готовившие террористку.
ФСБ также назвала имена сотрудников СБУ, имевших отношение к подготовке теракта против российского военного в Крыму, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Кроме того, силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом
Вчера, 14:32

Переговоры о мире

Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
Он также подчеркнул, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит.
При этом Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней, передает украинское агентство УНИАН.
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине
Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковМайя СандуНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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