Спецоперация, 14 июля: ВС России освободили Маяк и Малиновку
Снайпер ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили поселок Маяк в Донецкой Народной Республике и Малиновку в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Всего за минувшие сутки на разных направлениях спецоперации ВСУ потеряли около 1105 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Вчера, 18:16
Россия продолжает СВО
Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. По данным ведомства, украинские войска потеряли за сутки около 1105 военнослужащих.
Начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи общевойсковой армии группировки "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики, а также поставил задачи на дальнейшие действия, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
Запад продолжает поставлять оружие
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM, сообщает в понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются.
НАТО хочет задействовать Молдавию в "конфликте"
НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию страны в "передовой плацдарм" альянса на восточном фланге, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В Службе Внешней Разведки добавили, что НАТО рассчитывает, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации.
Министерство обороны Молдавии после этого выступило с заявлением, в котором отказалось признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Украина продолжает совершать военные преступления
ФСБ предотвратила убийство российского военнослужащего в Крыму перед Днем Победы, задержана гражданка РФ и Украины, по заданию Службы безопасности Украины намеревавшаяся взорвать военного в его личном автомобиле бомбой на основе компонентов западного производства, установлены сотрудники СБУ, вербовавшие и готовившие террористку.
ФСБ также назвала имена сотрудников СБУ, имевших отношение к подготовке теракта против российского военного в Крыму, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Кроме того, силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Переговоры о мире
Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
Он также подчеркнул, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит.
При этом Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней, передает украинское агентство УНИАН.