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Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2025
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Малиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:06:00+03:00
2025-07-14T12:06:00+03:00
2025-07-14T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Малиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры боев за Малиновку в Запорожской области
Минобороны России показало кадры боев за Малиновку (Запорожская область), об освобождении которой стало известно сегодня.
2025-07-14T12:06
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PT2M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области
МО РФ: российские войска освободили Малиновку в Запорожской области