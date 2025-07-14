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Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 14.07.2025 (обновлено: 12:32 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028982616.html
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2025
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Малиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:06:00+03:00
2025-07-14T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Малиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
запорожская область
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60
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Кадры боев за Малиновку в Запорожской области
Минобороны России показало кадры боев за Малиновку (Запорожская область), об освобождении которой стало известно сегодня.
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РИА Новости
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запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области

МО РФ: российские войска освободили Малиновку в Запорожской области

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Малиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Малиновка
Подразделения группировки войск Восток освободили село Малиновка - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Малиновка
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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