Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском
Танк "Центра" уничтожил здание с боевиками ВСУ под Красноармейском
Работа танкового экипажа в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Танкисты нанесли удар по зданию с боевиками ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил пункт временной дислокации и сосредоточения личного состава ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
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Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
Выявить большое скопление личного состава ВСУ в одном из заброшенных домов удалось с помощью операторов разведывательных дронов. Они передали координаты цели танкистам.
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"Военнослужащие оперативно выдвинулись к боевой машине, навели орудие на цель и огнем 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами уничтожили здание с личным составом ВСУ с закрытой огневой позиции", — добавили в Минобороны.
Как сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, российские войска уверенно двигаются вперед на Красноармейском направлении.
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