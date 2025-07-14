https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028929308.html

Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском

Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 14.07.2025

Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском

Танкисты нанесли удар по зданию с боевиками ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:39:00+03:00

2025-07-14T05:39:00+03:00

2025-07-14T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Танкисты нанесли удар по зданию с боевиками ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны."Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил пункт временной дислокации и сосредоточения личного состава ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.Выявить большое скопление личного состава ВСУ в одном из заброшенных домов удалось с помощью операторов разведывательных дронов. Они передали координаты цели танкистам."Военнослужащие оперативно выдвинулись к боевой машине, навели орудие на цель и огнем 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами уничтожили здание с личным составом ВСУ с закрытой огневой позиции", — добавили в Минобороны.Как сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, российские войска уверенно двигаются вперед на Красноармейском направлении.

https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, денис пушилин