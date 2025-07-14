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Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 14.07.2025 (обновлено: 08:41 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028929308.html
Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском
Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 14.07.2025
Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском
Танкисты нанесли удар по зданию с боевиками ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:39:00+03:00
2025-07-14T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Танкисты нанесли удар по зданию с боевиками ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны."Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил пункт временной дислокации и сосредоточения личного состава ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.Выявить большое скопление личного состава ВСУ в одном из заброшенных домов удалось с помощью операторов разведывательных дронов. Они передали координаты цели танкистам."Военнослужащие оперативно выдвинулись к боевой машине, навели орудие на цель и огнем 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами уничтожили здание с личным составом ВСУ с закрытой огневой позиции", — добавили в Минобороны.Как сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, российские войска уверенно двигаются вперед на Красноармейском направлении.
https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Денис Пушилин
Танкисты уничтожили здание с боевиками ВСУ под Красноармейском

Танк "Центра" уничтожил здание с боевиками ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа в зоне СВО
Работа танкового экипажа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Танкисты нанесли удар по зданию с боевиками ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил пункт временной дислокации и сосредоточения личного состава ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
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Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

Выявить большое скопление личного состава ВСУ в одном из заброшенных домов удалось с помощью операторов разведывательных дронов. Они передали координаты цели танкистам.
«
"Военнослужащие оперативно выдвинулись к боевой машине, навели орудие на цель и огнем 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами уничтожили здание с личным составом ВСУ с закрытой огневой позиции", — добавили в Минобороны.
Как сообщил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, российские войска уверенно двигаются вперед на Красноармейском направлении.
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