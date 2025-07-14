https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028929083.html

Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ

Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025

Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ

Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили боевую машину РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:33:00+03:00

2025-07-14T05:33:00+03:00

2025-07-14T05:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

феодосия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 14 июл - РИА Новости. Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили боевую машину пехоты ВСУ вместе с экипажем, сообщили в Минобороны России. "Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили боевую машины пехоты ВСУ, двигавшуюся в сторону нашей границы. Координаты цели были сразу же переданы на пункт управления", - говорится в сообщении. Уточняется, что, получив задачу на уничтожение техники, расчет ПТРК "Корнет" уничтожил бронированную технику ВСУ с экипажем. "Кроме того, танки оснащены современным комплексом защиты с системами РЭБ и усиленной динамической броней для противодействия угрозам ВСУ", - пояснили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)