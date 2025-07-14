https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028929083.html
Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ
Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025
Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ
Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили боевую машину РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:33:00+03:00
2025-07-14T05:33:00+03:00
2025-07-14T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
феодосия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 14 июл - РИА Новости. Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили боевую машину пехоты ВСУ вместе с экипажем, сообщили в Минобороны России. "Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили боевую машины пехоты ВСУ, двигавшуюся в сторону нашей границы. Координаты цели были сразу же переданы на пункт управления", - говорится в сообщении. Уточняется, что, получив задачу на уничтожение техники, расчет ПТРК "Корнет" уничтожил бронированную технику ВСУ с экипажем. "Кроме того, танки оснащены современным комплексом защиты с системами РЭБ и усиленной динамической броней для противодействия угрозам ВСУ", - пояснили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html
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феодосия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ
Российские десантники уничтожили боевую машину пехоты ВСУ вместе с экипажем