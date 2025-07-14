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Танкисты "Запада" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР
Танкисты "Запада" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 14.07.2025
Танкисты "Запада" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР
Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:16:00+03:00
2025-07-14T05:16:00+03:00
2025-07-14T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности. Один из экипажей танков Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулся на закрытую огневую позицию, используя минный трал для обеспечения безопасности маршрута", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА танкового полка, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов. "После поражения целей танкисты выполнили противоогневой маневр и ушли от ответного огня противника, оперативно сменив огневую позицию", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М
Танкисты "Запада" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР
Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР