https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028928321.html

Танкисты "Запада" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР

Танкисты "Запада" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 14.07.2025

Танкисты "Запада" уничтожили замаскированные позиции ВСУ в ЛНР

Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:16:00+03:00

2025-07-14T05:16:00+03:00

2025-07-14T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

т-72б3м

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности. Один из экипажей танков Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулся на закрытую огневую позицию, используя минный трал для обеспечения безопасности маршрута", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА танкового полка, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов. "После поражения целей танкисты выполнили противоогневой маневр и ушли от ответного огня противника, оперативно сменив огневую позицию", - рассказали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-72б3м