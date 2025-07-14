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Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028927782.html
Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец
Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец - РИА Новости, 14.07.2025
Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец
Мобилизованные украинские военнослужащие не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут, заявил командир штурмовой группы с позывным "Малой", его слова... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:08:00+03:00
2025-07-14T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
карл маркс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мобилизованные украинские военнослужащие не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут, заявил командир штурмовой группы с позывным "Малой", его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в ДНР, сообщило в воскресенье, 13 июля, Минобороны РФ. "В основном мобилизованные. Бывает, даже дядьки по 50 лет, или вообще 20-летние. Их ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.) схватили, две недели где-то в тылу подержали и сразу на передовую, на "закреп". Они даже не понимают, как стрелять: бросают оружие и бегут", - приводятся в сообщении слова "Малого". Убедившись в отсутствии ВСУ, военнослужащие развернули российские флаги в различных частях населённого пункта, добавили в ведомстве. "Подразделения группировки "Восток" продолжают наступление, расширяя зону контроля в Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20250712/mobilizatsiya-2028706915.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Карл Маркс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец

Мобилизованные солдаты ВСУ не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мобилизованные украинские военнослужащие не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут, заявил командир штурмовой группы с позывным "Малой", его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в ДНР, сообщило в воскресенье, 13 июля, Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони
12 июля, 01:19
"В основном мобилизованные. Бывает, даже дядьки по 50 лет, или вообще 20-летние. Их ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.) схватили, две недели где-то в тылу подержали и сразу на передовую, на "закреп". Они даже не понимают, как стрелять: бросают оружие и бегут", - приводятся в сообщении слова "Малого".
Убедившись в отсутствии ВСУ, военнослужащие развернули российские флаги в различных частях населённого пункта, добавили в ведомстве.
"Подразделения группировки "Восток" продолжают наступление, расширяя зону контроля в Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКарл МарксМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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