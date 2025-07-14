https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028927782.html

Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец

Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец - РИА Новости, 14.07.2025

Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец

Мобилизованные украинские военнослужащие не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут, заявил командир штурмовой группы с позывным "Малой", его слова... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:08:00+03:00

2025-07-14T05:08:00+03:00

2025-07-14T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

карл маркс

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мобилизованные украинские военнослужащие не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут, заявил командир штурмовой группы с позывным "Малой", его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в ДНР, сообщило в воскресенье, 13 июля, Минобороны РФ. "В основном мобилизованные. Бывает, даже дядьки по 50 лет, или вообще 20-летние. Их ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.) схватили, две недели где-то в тылу подержали и сразу на передовую, на "закреп". Они даже не понимают, как стрелять: бросают оружие и бегут", - приводятся в сообщении слова "Малого". Убедившись в отсутствии ВСУ, военнослужащие развернули российские флаги в различных частях населённого пункта, добавили в ведомстве. "Подразделения группировки "Восток" продолжают наступление, расширяя зону контроля в Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20250712/mobilizatsiya-2028706915.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины