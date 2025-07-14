https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028927782.html
Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец
Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец - РИА Новости, 14.07.2025
Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец
Мобилизованные украинские военнослужащие не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут, заявил командир штурмовой группы с позывным "Малой", его слова... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:08:00+03:00
2025-07-14T05:08:00+03:00
2025-07-14T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
карл маркс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мобилизованные украинские военнослужащие не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут, заявил командир штурмовой группы с позывным "Малой", его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в ДНР, сообщило в воскресенье, 13 июля, Минобороны РФ. "В основном мобилизованные. Бывает, даже дядьки по 50 лет, или вообще 20-летние. Их ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.) схватили, две недели где-то в тылу подержали и сразу на передовую, на "закреп". Они даже не понимают, как стрелять: бросают оружие и бегут", - приводятся в сообщении слова "Малого". Убедившись в отсутствии ВСУ, военнослужащие развернули российские флаги в различных частях населённого пункта, добавили в ведомстве. "Подразделения группировки "Восток" продолжают наступление, расширяя зону контроля в Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20250712/mobilizatsiya-2028706915.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Карл Маркс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять, заявил российский боец
Мобилизованные солдаты ВСУ не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут