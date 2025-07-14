https://ria.ru/20250714/soveschanie-2029010354.html
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.07.2025
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:16:00+03:00
2025-07-14T14:16:00+03:00
2025-07-14T14:16:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029010834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f097b8865a8d678d470174204956385d.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029010834_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b050f10a1c6b183084dd4075bf2efb62.jpg
Путин на совещании по социальным вопросам
Путин на совещании по социальным вопросам
2025-07-14T14:16
true
PT36M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам.
2025-07-14T14:16
true
PT36M46S
Путин проводит совещание по социальным вопросам. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам.