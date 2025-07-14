https://ria.ru/20250714/soveschanie-2028997326.html

В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам

В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам - РИА Новости, 14.07.2025

В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам

Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:58:00+03:00

2025-07-14T12:58:00+03:00

2025-07-14T13:00:00+03:00

россия

владимир путин

татьяна голикова

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня будет важное совещание... Это совещание по социальным вопросам. Глава государства пригласил в Кремль курирующую вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова. Собственно, все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов, это и демография, и здравоохранение, будут сегодня на повестке дня", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250527/deti-2019193033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, общество