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В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам - РИА Новости, 14.07.2025
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12:58 14.07.2025 (обновлено: 13:00 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/soveschanie-2028997326.html
В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам
В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам - РИА Новости, 14.07.2025
В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам
Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:58:00+03:00
2025-07-14T13:00:00+03:00
россия
владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня будет важное совещание... Это совещание по социальным вопросам. Глава государства пригласил в Кремль курирующую вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова. Собственно, все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов, это и демография, и здравоохранение, будут сегодня на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
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россия, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, общество
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Общество
В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам

Песков: Голикова, Мурашко и Котяков будут на совещании по социальным вопросам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня будет важное совещание... Это совещание по социальным вопросам. Глава государства пригласил в Кремль курирующую вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова. Собственно, все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов, это и демография, и здравоохранение, будут сегодня на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
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