https://ria.ru/20250714/soveschanie-2028997326.html
В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам
В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам - РИА Новости, 14.07.2025
В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам
Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:58:00+03:00
2025-07-14T12:58:00+03:00
2025-07-14T13:00:00+03:00
россия
владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_621c5d268f9d3e0156970e0bda67402e.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков будут в Кремле на совещании у президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня будет важное совещание... Это совещание по социальным вопросам. Глава государства пригласил в Кремль курирующую вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова. Собственно, все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов, это и демография, и здравоохранение, будут сегодня на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250527/deti-2019193033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_110c541de12005b39fc9fe40c65ecb50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, общество
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Общество
В Кремле рассказали, кто будет на совещании у Путина по социальным вопросам
Песков: Голикова, Мурашко и Котяков будут на совещании по социальным вопросам