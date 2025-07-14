https://ria.ru/20250714/sostoyanie-2029083551.html
Появились подробности о состоянии девочек, на которых напали в Домодедово
Появились подробности о состоянии девочек, на которых напали в Домодедово - РИА Новости, 14.07.2025
Появились подробности о состоянии девочек, на которых напали в Домодедово
Девочки, пострадавшие при нападении подростка с молотком в Домодедово, находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:04:00+03:00
2025-07-14T18:04:00+03:00
2025-07-14T18:09:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
россия
ксения мишонова
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Девочки, пострадавшие при нападении подростка с молотком в Домодедово, находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее пресс-служба подмосковного главка СК РФ сообщила, что 11 июля в лесном массиве вблизи СНТ городского округа Домодедово 16-летний подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы, одна из них смогла сбежать и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана "скорая", девочек госпитализировали. Подозреваемый задержан, на допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство."Девочки, пострадавшие от нелюдя, напавшего на них с молотком, по-прежнему в больнице в тяжелом состоянии. Одна девочка совсем тяжёлая, в реанимации", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
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происшествия, московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия, ксения мишонова, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Россия, Ксения Мишонова, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о состоянии девочек, на которых напали в Домодедово
Пострадавшие при нападении в Домодедово девочки находятся в тяжелом состоянии