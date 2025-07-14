"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре"
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Что может заставить главного музыкального критика страны покинуть концерт главной поп-звезды прямо в разгар выступления? В Витебске произошло то, чего "Славянский базар" не видел за всю свою историю. Два Сергея — Соседов и Лазарев — снова оказались в одном зале. И снова что-то пошло не так.
Критик, которого не сломить
Сергей Соседов приехал в Витебск как почетный гость фестиваля. Человек, который одним высказыванием может похоронить карьеру или вознести на пьедестал, расположился в VIP-зоне летнего амфитеатра. До появления Лазарева все шло идеально — молодые исполнители выступали при отличном звуке, жюри благосклонно кивало.
Но когда после полуночи на сцену вышел главный хедлайнер фестиваля, что-то пошло не так. Соседов, едва услышав первые аккорды, "изменился в лице". Зрители вокруг впадали в экстаз, а главный музыкальный критик страны начал закрывать руками уши.
Певец Сергей Лазарев
Когда началась пиротехника
Лазарев выложился по полной программе. Зрелищное шоу с огнем, дымом и спецэффектами — именно то, что публика ждет от современной поп-звезды. Но для Соседова каждый взрыв становился пыткой.
"В какой-то момент, когда начались пиротехнические спецэффекты, Соседов каждый раз вздрагивал", — отметили корреспонденты. Критик тер глаза, зевал и всем своим видом выражал крайнее недовольство.
Может, это была игра на публику? Соседов умеет превратить любое выступление в театр одного актора. Его демонстративное неприятие "попсы" — давно уже фирменный стиль. Или действительно технические проблемы довели эстета до отчаяния?
Великий побег
Терпение лопнуло через полчаса. Соседов резко вскочил со своего места и быстрым шагом направился к выходу. Корреспонденты едва успели догнать "беглеца".
"Очень плохой звук, — признался Сергей. — К сожалению, я слышал только эхо какое-то. На конкурсе, когда выступали перед Лазаревым молодые исполнители, был отличный звук. А здесь я ничего не понимал: идет фон сплошной".
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМузыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Объяснения звучали вполне разумно. Технические накладки на больших концертах — дело обычное. Но почему именно во время выступления Лазарева звук стал невыносимым? И почему остальные три тысячи зрителей этого не заметили?
Дым и взрывы
Соседов продолжал список претензий: "Не слышно инструментов совершенно, голос тоже смазывается. Гул стоит и все. Я не могу так слушать".
А потом добавил еще один аргумент: "От дыма у меня начали слезиться глаза… А еще запах пиротехники, как пистоны в детстве стреляли".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве
Неожиданно человечное объяснение. Может, известный критик просто устал? "Я спать хочу: сегодня рано утром приехал, поэтому пойду домой сейчас уже", — честно признался Соседов.
Война, которая длится десятилетие
За техническими объяснениями проглядывает история длиной в полтора десятка лет. Первый публичный конфликт произошел в 2010-2011 годах на шоу "Суперстар" на НТВ. Соседов, будучи членом жюри, открыто критиковал выступления Лазарева: "Ты поешь, как будто в караоке, нет души, нет глубины".
Певица Азиза в финале конкурса "Суперстар"
Певица Азиза в финале конкурса "Суперстар"
Лазарев тогда отвечал сдержанно, но с сарказмом: "Соседов любит громкие фразы, чтобы привлечь внимание. Я не принимаю его слова близко к сердцу, у меня своя аудитория".
В 2014 году на шоу "Хит" конфликт обострился. Соседов назвал новую песню Лазарева "очередной попсовой поделкой без идеи": "Сергей, ты талантливый парень, но твои песни — это конвейер, нет индивидуальности". Лазарев ответил жестко: "Вы просто не любите поп-музыку, но миллионы людей ее слушают. Может, это вы не понимаете, что нужно публике?"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Певец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
После "Евровидения-2019", где Лазарев занял третье место, Соседов снова был беспощаден: "Песня слабая, постановка пафосная, а вокал Лазарева не дотягивает до уровня мировых звезд".
Битва в прямом эфире
Настоящая война началась на шоу "Ну-ка, все вместе!" Лазарев стал ведущим, Соседов — негласным лидером жюри из ста экспертов. Это была бомба замедленного действия.
Фирменный стиль Соседова — пятиминутные разборы выступлений с уходом в дебри истории музыки. Лазарев как ведущий постоянно подгонял критика: "Сергей Васильевич, короче!", "У нас эфирное время!". Соседов лишь язвительно улыбался и продолжал.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкXII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
В 2021 году терпение Лазарева лопнуло. Соседов в очередной раз пустился в длинные рассуждения, и ведущий попросил звукорежиссера отключить ему микрофон. Щелчок кнопки в эфире прозвучал как выстрел. Соседов был унижен и демонстративно замолчал до конца программы.
Осенью 2023 года грянул финал: Соседова исключили из жюри. Критик дал серию скандальных интервью, прямо намекая, что к этому приложил руку Лазарев: "Видимо, Лазареву так удобнее". Лазарев хранил молчание, что лишь подливало масла в огонь.
Напомним, музыкальный критик рассказывал, что перед поездкой на "Евровидение" Лазарев потребовал вывести его из студии одного ток-шоу. Соседов узнал об этом позже и "жутко обиделся", посоветовав певцу на глаза не появляться.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Правда или перформанс
Что случилось в витебскую ночь на самом деле? Версий несколько, и каждая имеет право на жизнь.
Версия техническая: действительно был плохой звук, дым резал глаза, а усталый человек не выдержал какофонии. В пользу этого говорит то, что Соседов детально объяснил проблемы и не делал из ухода сенсацию.
Версия театральная: опытный критик устроил демонстративный перформанс, показав свое отношение к "бездушной попсе". Уход в разгар концерта главной звезды — это заявление, которое обсуждают больше, чем само выступление.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards"
Певец Сергей Лазарев перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards"
Соседов ушел, но его демарш стал частью шоу. Лазарев, между тем, продолжил концерт до конца. Три тысячи зрителей пели с ним хором и не заметили отсутствия главного критика страны.
Кто прав в этой истории — судить зрителям. Одни скажут: наконец-то Соседов показал, что думает о современной эстраде. Другие возразят: даже если не нравится, можно досидеть до конца из уважения к артисту.