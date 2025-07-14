https://ria.ru/20250714/sosedov-2029064318.html

"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре"

"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре" - РИА Новости, 14.07.2025

"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре"

Что может заставить главного музыкального критика страны покинуть концерт главной поп-звезды прямо в разгар выступления? В Витебске произошло то, чего... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:03:00+03:00

2025-07-14T17:03:00+03:00

2025-07-14T17:03:00+03:00

шоубиз

витебск

сергей соседов

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Что может заставить главного музыкального критика страны покинуть концерт главной поп-звезды прямо в разгар выступления? В Витебске произошло то, чего "Славянский базар" не видел за всю свою историю. Два Сергея — Соседов и Лазарев — снова оказались в одном зале. И снова что-то пошло не так.Критик, которого не сломитьСергей Соседов приехал в Витебск как почетный гость фестиваля. Человек, который одним высказыванием может похоронить карьеру или вознести на пьедестал, расположился в VIP-зоне летнего амфитеатра. До появления Лазарева все шло идеально — молодые исполнители выступали при отличном звуке, жюри благосклонно кивало.Но когда после полуночи на сцену вышел главный хедлайнер фестиваля, что-то пошло не так. Соседов, едва услышав первые аккорды, "изменился в лице". Зрители вокруг впадали в экстаз, а главный музыкальный критик страны начал закрывать руками уши.Когда началась пиротехникаЛазарев выложился по полной программе. Зрелищное шоу с огнем, дымом и спецэффектами — именно то, что публика ждет от современной поп-звезды. Но для Соседова каждый взрыв становился пыткой."В какой-то момент, когда начались пиротехнические спецэффекты, Соседов каждый раз вздрагивал", — отметили корреспонденты. Критик тер глаза, зевал и всем своим видом выражал крайнее недовольство.Может, это была игра на публику? Соседов умеет превратить любое выступление в театр одного актора. Его демонстративное неприятие "попсы" — давно уже фирменный стиль. Или действительно технические проблемы довели эстета до отчаяния?Великий побегТерпение лопнуло через полчаса. Соседов резко вскочил со своего места и быстрым шагом направился к выходу. Корреспонденты едва успели догнать "беглеца"."Очень плохой звук, — признался Сергей. — К сожалению, я слышал только эхо какое-то. На конкурсе, когда выступали перед Лазаревым молодые исполнители, был отличный звук. А здесь я ничего не понимал: идет фон сплошной".Объяснения звучали вполне разумно. Технические накладки на больших концертах — дело обычное. Но почему именно во время выступления Лазарева звук стал невыносимым? И почему остальные три тысячи зрителей этого не заметили?Дым и взрывыСоседов продолжал список претензий: "Не слышно инструментов совершенно, голос тоже смазывается. Гул стоит и все. Я не могу так слушать".А потом добавил еще один аргумент: "От дыма у меня начали слезиться глаза… А еще запах пиротехники, как пистоны в детстве стреляли".Неожиданно человечное объяснение. Может, известный критик просто устал? "Я спать хочу: сегодня рано утром приехал, поэтому пойду домой сейчас уже", — честно признался Соседов.Война, которая длится десятилетиеЗа техническими объяснениями проглядывает история длиной в полтора десятка лет. Первый публичный конфликт произошел в 2010-2011 годах на шоу "Суперстар" на НТВ. Соседов, будучи членом жюри, открыто критиковал выступления Лазарева: "Ты поешь, как будто в караоке, нет души, нет глубины".Лазарев тогда отвечал сдержанно, но с сарказмом: "Соседов любит громкие фразы, чтобы привлечь внимание. Я не принимаю его слова близко к сердцу, у меня своя аудитория".В 2014 году на шоу "Хит" конфликт обострился. Соседов назвал новую песню Лазарева "очередной попсовой поделкой без идеи": "Сергей, ты талантливый парень, но твои песни — это конвейер, нет индивидуальности". Лазарев ответил жестко: "Вы просто не любите поп-музыку, но миллионы людей ее слушают. Может, это вы не понимаете, что нужно публике?"После "Евровидения-2019", где Лазарев занял третье место, Соседов снова был беспощаден: "Песня слабая, постановка пафосная, а вокал Лазарева не дотягивает до уровня мировых звезд".Битва в прямом эфиреНастоящая война началась на шоу "Ну-ка, все вместе!" Лазарев стал ведущим, Соседов — негласным лидером жюри из ста экспертов. Это была бомба замедленного действия.Фирменный стиль Соседова — пятиминутные разборы выступлений с уходом в дебри истории музыки. Лазарев как ведущий постоянно подгонял критика: "Сергей Васильевич, короче!", "У нас эфирное время!". Соседов лишь язвительно улыбался и продолжал.В 2021 году терпение Лазарева лопнуло. Соседов в очередной раз пустился в длинные рассуждения, и ведущий попросил звукорежиссера отключить ему микрофон. Щелчок кнопки в эфире прозвучал как выстрел. Соседов был унижен и демонстративно замолчал до конца программы.Осенью 2023 года грянул финал: Соседова исключили из жюри. Критик дал серию скандальных интервью, прямо намекая, что к этому приложил руку Лазарев: "Видимо, Лазареву так удобнее". Лазарев хранил молчание, что лишь подливало масла в огонь.Напомним, музыкальный критик рассказывал, что перед поездкой на "Евровидение" Лазарев потребовал вывести его из студии одного ток-шоу. Соседов узнал об этом позже и "жутко обиделся", посоветовав певцу на глаза не появляться.Правда или перформансЧто случилось в витебскую ночь на самом деле? Версий несколько, и каждая имеет право на жизнь.Версия техническая: действительно был плохой звук, дым резал глаза, а усталый человек не выдержал какофонии. В пользу этого говорит то, что Соседов детально объяснил проблемы и не делал из ухода сенсацию.Версия театральная: опытный критик устроил демонстративный перформанс, показав свое отношение к "бездушной попсе". Уход в разгар концерта главной звезды — это заявление, которое обсуждают больше, чем само выступление.Соседов ушел, но его демарш стал частью шоу. Лазарев, между тем, продолжил концерт до конца. Три тысячи зрителей пели с ним хором и не заметили отсутствия главного критика страны.Кто прав в этой истории — судить зрителям. Одни скажут: наконец-то Соседов показал, что думает о современной эстраде. Другие возразят: даже если не нравится, можно досидеть до конца из уважения к артисту.

витебск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

витебск, сергей соседов