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"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре" - РИА Новости, 14.07.2025
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Шоубиз
 
17:03 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/sosedov-2029064318.html
"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре"
"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре" - РИА Новости, 14.07.2025
"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре"
Что может заставить главного музыкального критика страны покинуть концерт главной поп-звезды прямо в разгар выступления? В Витебске произошло то, чего... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:03:00+03:00
2025-07-14T17:03:00+03:00
шоубиз
витебск
сергей соседов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Что может заставить главного музыкального критика страны покинуть концерт главной поп-звезды прямо в разгар выступления? В Витебске произошло то, чего "Славянский базар" не видел за всю свою историю. Два Сергея — Соседов и Лазарев — снова оказались в одном зале. И снова что-то пошло не так.Критик, которого не сломитьСергей Соседов приехал в Витебск как почетный гость фестиваля. Человек, который одним высказыванием может похоронить карьеру или вознести на пьедестал, расположился в VIP-зоне летнего амфитеатра. До появления Лазарева все шло идеально — молодые исполнители выступали при отличном звуке, жюри благосклонно кивало.Но когда после полуночи на сцену вышел главный хедлайнер фестиваля, что-то пошло не так. Соседов, едва услышав первые аккорды, "изменился в лице". Зрители вокруг впадали в экстаз, а главный музыкальный критик страны начал закрывать руками уши.Когда началась пиротехникаЛазарев выложился по полной программе. Зрелищное шоу с огнем, дымом и спецэффектами — именно то, что публика ждет от современной поп-звезды. Но для Соседова каждый взрыв становился пыткой."В какой-то момент, когда начались пиротехнические спецэффекты, Соседов каждый раз вздрагивал", — отметили корреспонденты. Критик тер глаза, зевал и всем своим видом выражал крайнее недовольство.Может, это была игра на публику? Соседов умеет превратить любое выступление в театр одного актора. Его демонстративное неприятие "попсы" — давно уже фирменный стиль. Или действительно технические проблемы довели эстета до отчаяния?Великий побегТерпение лопнуло через полчаса. Соседов резко вскочил со своего места и быстрым шагом направился к выходу. Корреспонденты едва успели догнать "беглеца"."Очень плохой звук, — признался Сергей. — К сожалению, я слышал только эхо какое-то. На конкурсе, когда выступали перед Лазаревым молодые исполнители, был отличный звук. А здесь я ничего не понимал: идет фон сплошной".Объяснения звучали вполне разумно. Технические накладки на больших концертах — дело обычное. Но почему именно во время выступления Лазарева звук стал невыносимым? И почему остальные три тысячи зрителей этого не заметили?Дым и взрывыСоседов продолжал список претензий: "Не слышно инструментов совершенно, голос тоже смазывается. Гул стоит и все. Я не могу так слушать".А потом добавил еще один аргумент: "От дыма у меня начали слезиться глаза… А еще запах пиротехники, как пистоны в детстве стреляли".Неожиданно человечное объяснение. Может, известный критик просто устал? "Я спать хочу: сегодня рано утром приехал, поэтому пойду домой сейчас уже", — честно признался Соседов.Война, которая длится десятилетиеЗа техническими объяснениями проглядывает история длиной в полтора десятка лет. Первый публичный конфликт произошел в 2010-2011 годах на шоу "Суперстар" на НТВ. Соседов, будучи членом жюри, открыто критиковал выступления Лазарева: "Ты поешь, как будто в караоке, нет души, нет глубины".Лазарев тогда отвечал сдержанно, но с сарказмом: "Соседов любит громкие фразы, чтобы привлечь внимание. Я не принимаю его слова близко к сердцу, у меня своя аудитория".В 2014 году на шоу "Хит" конфликт обострился. Соседов назвал новую песню Лазарева "очередной попсовой поделкой без идеи": "Сергей, ты талантливый парень, но твои песни — это конвейер, нет индивидуальности". Лазарев ответил жестко: "Вы просто не любите поп-музыку, но миллионы людей ее слушают. Может, это вы не понимаете, что нужно публике?"После "Евровидения-2019", где Лазарев занял третье место, Соседов снова был беспощаден: "Песня слабая, постановка пафосная, а вокал Лазарева не дотягивает до уровня мировых звезд".Битва в прямом эфиреНастоящая война началась на шоу "Ну-ка, все вместе!" Лазарев стал ведущим, Соседов — негласным лидером жюри из ста экспертов. Это была бомба замедленного действия.Фирменный стиль Соседова — пятиминутные разборы выступлений с уходом в дебри истории музыки. Лазарев как ведущий постоянно подгонял критика: "Сергей Васильевич, короче!", "У нас эфирное время!". Соседов лишь язвительно улыбался и продолжал.В 2021 году терпение Лазарева лопнуло. Соседов в очередной раз пустился в длинные рассуждения, и ведущий попросил звукорежиссера отключить ему микрофон. Щелчок кнопки в эфире прозвучал как выстрел. Соседов был унижен и демонстративно замолчал до конца программы.Осенью 2023 года грянул финал: Соседова исключили из жюри. Критик дал серию скандальных интервью, прямо намекая, что к этому приложил руку Лазарев: "Видимо, Лазареву так удобнее". Лазарев хранил молчание, что лишь подливало масла в огонь.Напомним, музыкальный критик рассказывал, что перед поездкой на "Евровидение" Лазарев потребовал вывести его из студии одного ток-шоу. Соседов узнал об этом позже и "жутко обиделся", посоветовав певцу на глаза не появляться.Правда или перформансЧто случилось в витебскую ночь на самом деле? Версий несколько, и каждая имеет право на жизнь.Версия техническая: действительно был плохой звук, дым резал глаза, а усталый человек не выдержал какофонии. В пользу этого говорит то, что Соседов детально объяснил проблемы и не делал из ухода сенсацию.Версия театральная: опытный критик устроил демонстративный перформанс, показав свое отношение к "бездушной попсе". Уход в разгар концерта главной звезды — это заявление, которое обсуждают больше, чем само выступление.Соседов ушел, но его демарш стал частью шоу. Лазарев, между тем, продолжил концерт до конца. Три тысячи зрителей пели с ним хором и не заметили отсутствия главного критика страны.Кто прав в этой истории — судить зрителям. Одни скажут: наконец-то Соседов показал, что думает о современной эстраде. Другие возразят: даже если не нравится, можно досидеть до конца из уважения к артисту.
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витебск, сергей соседов
Шоубиз, Витебск, Сергей Соседов

"Я не могу так слушать": как Соседов устроил демарш на "Славянском базаре"

© Кадр из видео, выложенного Сергеем Соседовым в социальной сетиСергей Соседов
Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Кадр из видео, выложенного Сергеем Соседовым в социальной сети
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Что может заставить главного музыкального критика страны покинуть концерт главной поп-звезды прямо в разгар выступления? В Витебске произошло то, чего "Славянский базар" не видел за всю свою историю. Два Сергея — Соседов и Лазарев — снова оказались в одном зале. И снова что-то пошло не так.

Критик, которого не сломить

Сергей Соседов приехал в Витебск как почетный гость фестиваля. Человек, который одним высказыванием может похоронить карьеру или вознести на пьедестал, расположился в VIP-зоне летнего амфитеатра. До появления Лазарева все шло идеально — молодые исполнители выступали при отличном звуке, жюри благосклонно кивало.
Но когда после полуночи на сцену вышел главный хедлайнер фестиваля, что-то пошло не так. Соседов, едва услышав первые аккорды, "изменился в лице". Зрители вокруг впадали в экстаз, а главный музыкальный критик страны начал закрывать руками уши.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Сергей Лазарев

Когда началась пиротехника

Лазарев выложился по полной программе. Зрелищное шоу с огнем, дымом и спецэффектами — именно то, что публика ждет от современной поп-звезды. Но для Соседова каждый взрыв становился пыткой.
"В какой-то момент, когда начались пиротехнические спецэффекты, Соседов каждый раз вздрагивал", — отметили корреспонденты. Критик тер глаза, зевал и всем своим видом выражал крайнее недовольство.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВитебск
Витебск - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Витебск
Может, это была игра на публику? Соседов умеет превратить любое выступление в театр одного актора. Его демонстративное неприятие "попсы" — давно уже фирменный стиль. Или действительно технические проблемы довели эстета до отчаяния?

Великий побег

Терпение лопнуло через полчаса. Соседов резко вскочил со своего места и быстрым шагом направился к выходу. Корреспонденты едва успели догнать "беглеца".
"Очень плохой звук, — признался Сергей. — К сожалению, я слышал только эхо какое-то. На конкурсе, когда выступали перед Лазаревым молодые исполнители, был отличный звук. А здесь я ничего не понимал: идет фон сплошной".
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМузыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов после показа коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Объяснения звучали вполне разумно. Технические накладки на больших концертах — дело обычное. Но почему именно во время выступления Лазарева звук стал невыносимым? И почему остальные три тысячи зрителей этого не заметили?

Дым и взрывы

Соседов продолжал список претензий: "Не слышно инструментов совершенно, голос тоже смазывается. Гул стоит и все. Я не могу так слушать".
А потом добавил еще один аргумент: "От дыма у меня начали слезиться глаза… А еще запах пиротехники, как пистоны в детстве стреляли".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи Девушка с веслом скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов на 80-летии памятника советской эпохи "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шадрова в резиденции The Loft Club в Москве
Неожиданно человечное объяснение. Может, известный критик просто устал? "Я спать хочу: сегодня рано утром приехал, поэтому пойду домой сейчас уже", — честно признался Соседов.

Война, которая длится десятилетие

За техническими объяснениями проглядывает история длиной в полтора десятка лет. Первый публичный конфликт произошел в 2010-2011 годах на шоу "Суперстар" на НТВ. Соседов, будучи членом жюри, открыто критиковал выступления Лазарева: "Ты поешь, как будто в караоке, нет души, нет глубины".
Певица Азиза в финале конкурса "Суперстар"
Певица Азиза в финале конкурса Суперстар - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Певица Азиза в финале конкурса "Суперстар"
Лазарев тогда отвечал сдержанно, но с сарказмом: "Соседов любит громкие фразы, чтобы привлечь внимание. Я не принимаю его слова близко к сердцу, у меня своя аудитория".
В 2014 году на шоу "Хит" конфликт обострился. Соседов назвал новую песню Лазарева "очередной попсовой поделкой без идеи": "Сергей, ты талантливый парень, но твои песни — это конвейер, нет индивидуальности". Лазарев ответил жестко: "Вы просто не любите поп-музыку, но миллионы людей ее слушают. Может, это вы не понимаете, что нужно публике?"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Певец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
После "Евровидения-2019", где Лазарев занял третье место, Соседов снова был беспощаден: "Песня слабая, постановка пафосная, а вокал Лазарева не дотягивает до уровня мировых звезд".

Битва в прямом эфире

Настоящая война началась на шоу "Ну-ка, все вместе!" Лазарев стал ведущим, Соседов — негласным лидером жюри из ста экспертов. Это была бомба замедленного действия.
Фирменный стиль Соседова — пятиминутные разборы выступлений с уходом в дебри истории музыки. Лазарев как ведущий постоянно подгонял критика: "Сергей Васильевич, короче!", "У нас эфирное время!". Соседов лишь язвительно улыбался и продолжал.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкXII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
В 2021 году терпение Лазарева лопнуло. Соседов в очередной раз пустился в длинные рассуждения, и ведущий попросил звукорежиссера отключить ему микрофон. Щелчок кнопки в эфире прозвучал как выстрел. Соседов был унижен и демонстративно замолчал до конца программы.
Осенью 2023 года грянул финал: Соседова исключили из жюри. Критик дал серию скандальных интервью, прямо намекая, что к этому приложил руку Лазарев: "Видимо, Лазареву так удобнее". Лазарев хранил молчание, что лишь подливало масла в огонь.
Напомним, музыкальный критик рассказывал, что перед поездкой на "Евровидение" Лазарев потребовал вывести его из студии одного ток-шоу. Соседов узнал об этом позже и "жутко обиделся", посоветовав певцу на глаза не появляться.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"

Правда или перформанс

Что случилось в витебскую ночь на самом деле? Версий несколько, и каждая имеет право на жизнь.
Версия техническая: действительно был плохой звук, дым резал глаза, а усталый человек не выдержал какофонии. В пользу этого говорит то, что Соседов детально объяснил проблемы и не делал из ухода сенсацию.
Версия театральная: опытный критик устроил демонстративный перформанс, показав свое отношение к "бездушной попсе". Уход в разгар концерта главной звезды — это заявление, которое обсуждают больше, чем само выступление.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards"
Певец Сергей Лазарев перед вручением музыкальной премии Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певец Сергей Лазарев перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards"
Соседов ушел, но его демарш стал частью шоу. Лазарев, между тем, продолжил концерт до конца. Три тысячи зрителей пели с ним хором и не заметили отсутствия главного критика страны.
Кто прав в этой истории — судить зрителям. Одни скажут: наконец-то Соседов показал, что думает о современной эстраде. Другие возразят: даже если не нравится, можно досидеть до конца из уважения к артисту.
 
ШоубизВитебскСергей Соседов
 
 
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