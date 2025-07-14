https://ria.ru/20250714/soglashenie-2029049301.html

Россия прекратила действие соглашения с Украиной по связи

Россия прекратила действие соглашения с Украиной по связи - РИА Новости, 14.07.2025

Россия прекратила действие соглашения с Украиной по связи

Россия 27 июня прекратила действие межправительственного соглашения с Украиной о сотрудничестве по связи от мая 1993 года, официальное сообщение МИД России... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:18:00+03:00

2025-07-14T16:18:00+03:00

2025-07-14T16:18:00+03:00

россия

украина

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия 27 июня прекратила действие межправительственного соглашения с Украиной о сотрудничестве по связи от мая 1993 года, официальное сообщение МИД России размещено в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов. "Двадцать седьмого июня 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о сотрудничестве в области связи, подписанного в Киеве 26 мая 1993 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028452249.html

россия

украина

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2025

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