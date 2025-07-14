https://ria.ru/20250714/smi-2028919896.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T01:34:00+03:00

2025-07-14T01:34:00+03:00

2025-07-14T01:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) прозвучали взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Днепропетровской области с воскресенья с 22.59 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины