https://ria.ru/20250714/smertnost-2029022867.html

В России детская смертность снизилась на 16 процентов за последние пять лет

В России детская смертность снизилась на 16 процентов за последние пять лет - РИА Новости, 14.07.2025

В России детская смертность снизилась на 16 процентов за последние пять лет

Показатели детской смертности в России за последние пять лет сократились более чем на 16%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:50:00+03:00

2025-07-14T14:50:00+03:00

2025-07-14T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Показатели детской смертности в России за последние пять лет сократились более чем на 16%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Если посмотреть в целом на показатели детской смертности, то за последние пять лет они сократились более чем на 16%. И мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение", - сказал Мурашко в ходе совещания по социальным вопросам. В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, татьяна голикова