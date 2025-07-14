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В России детская смертность снизилась на 16 процентов за последние пять лет
В России детская смертность снизилась на 16 процентов за последние пять лет - РИА Новости, 14.07.2025
В России детская смертность снизилась на 16 процентов за последние пять лет
Показатели детской смертности в России за последние пять лет сократились более чем на 16%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:50:00+03:00
2025-07-14T14:50:00+03:00
2025-07-14T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Показатели детской смертности в России за последние пять лет сократились более чем на 16%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Если посмотреть в целом на показатели детской смертности, то за последние пять лет они сократились более чем на 16%. И мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение", - сказал Мурашко в ходе совещания по социальным вопросам. В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, татьяна голикова
Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Татьяна Голикова
В России детская смертность снизилась на 16 процентов за последние пять лет
Мурашко: детская смертность за 5 лет сократилась более чем на 16%